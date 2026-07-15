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Xử lý 23 cơ quan báo chí đăng bài về cuốn sách "Chuyện với Thanh-Lời kể mới về ánh sáng"

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Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý II, thông tin về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bản quyền, xuất bản, báo chí, du lịch...

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Theo lãnh đạo Cục Báo chí, các cơ quan báo chí đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức sâu sắc vi phạm và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan, cụ thể: cách chức 1 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp, đình chỉ công tác 19 trường hợp, điều chuyển công tác 4 trường hợp, chấm dứt cộng tác với các cộng tác viên tham gia viết bài.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được xác lập, tính đến ngày 14/7/2026, cơ quan quản lý xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan báo chí có liên quan, cụ thể: 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng; 1 cơ quan báo chí bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng; 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài. Việc xem xét, xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

nhandan.vn
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#Chuyện với Thanh #Xử lý 23 cơ quan báo chí

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