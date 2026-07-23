Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Các đại biểu và khán giả dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hưởng ứng "Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch" kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), Sở VH-TT&DL phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) tổ chức khai mạc tuần phim tại Hà Tĩnh. Tham dự chương trình, về phía Bộ VH-TT&DL có Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Giám đốc Trung tâm Điện ảnh VH-TT&DL Việt Nam Lê Thanh Lịch. Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; lãnh đạo các đơn vị, địa phương; các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các cựu chiến binh tiêu biểu và đông đảo Nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Bộ VH-TT&DL tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 21-28/7 là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ. Điểm mới của tuần phim năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia phục vụ khán giả bằng các suất chiếu miễn phí.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu khai mạc.

Trong tuần phim diễn ra tại Hà Tĩnh, các bộ phim được trình chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Thành Sen), với 2 suất chiếu mỗi ngày vào 10 giờ và 16 giờ. Khán giả có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tái hiện sinh động lịch sử đấu tranh cách mạng, tôn vinh lòng yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được ghi nhận tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và Cánh diều Vàng.

Phát biểu chào mừng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh, Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, quân và dân Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của cho tiền tuyến. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những địa danh như Ngã ba Đồng Lộc, Cầu Nhe, Khe Giao, Bến phà Địa Lợi, Làng K130... cùng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những "địa chỉ đỏ" ấy không chỉ ghi dấu những trang sử hào hùng mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu chào mừng.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là hoạt động tri ân những người có công với cách mạng mà còn góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc đến đông đảo công chúng.

Sở VH-TT&DL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động của tuần phim, đưa những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước trong đời sống xã hội.

Tại chương trình, Quỹ Vì Tầm vóc Việt, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, VTC Media cùng một nhà tài trợ thông qua Cục Điện ảnh, đã trao tặng 100 phần quà tri ân người có công và gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mỗi phần quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 800.000 đồng.

Quỹ Vì Tầm vóc Việt, Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, VTC Media cùng một nhà tài trợ thông qua Cục Điện ảnh trao tặng 100 phần quà tri ân người có công tại Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khán giả đã giao lưu với ê-kíp bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" gồm đạo diễn Đào Duy Phúc, nhà biên kịch Đào Thùy Trang cùng các diễn viên Quang Thuận, Charlie Win, Lê Như Nguyên Thành.

"Thanh âm vượt đại dương" là bộ phim do Bộ VH-TT&DL đặt hàng Công ty CP Phim truyện I sản xuất, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Tác phẩm khắc họa tinh thần bất khuất, ý chí kiên trung và lòng yêu nước của các chiến sĩ cách mạng trong chốn lao tù, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Điện ảnh, lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng đoàn phim "Thanh âm vượt đại dương".

Tại buổi giao lưu, ê-kíp làm phim đã chia sẻ với khán giả Hà Tĩnh về quá trình sáng tạo tác phẩm, những câu chuyện phía sau hậu trường, quá trình nghiên cứu tư liệu, xây dựng nhân vật và những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình quay phim. Những chia sẻ chân thực của các nghệ sĩ đã giúp khán giả hiểu thêm về giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân văn mà bộ phim muốn truyền tải.

Ê-kíp làm phim "Thanh âm vượt đại dương" giao lưu, chia sẻ với khán giả Hà Tĩnh về quá trình sáng tạo, sản xuất bộ phim.

Khép lại chương trình, các đại biểu và đông đảo khán giả đã cùng thưởng thức bộ phim "Thanh âm vượt đại dương", mở đầu cho chuỗi hoạt động của tuần phim tại Hà Tĩnh.

Khán giả theo dõi suất chiếu sớm của bộ phim "Thanh âm vượt đại dương".

Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các cựu chiến binh theo dõi bộ phim "Thanh âm vượt đại dương".