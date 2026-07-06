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Văn hóa - Giải trí

Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

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Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.

Từ Đà Nẵng, Hội An, Vịnh Hạ Long đến Yên Tử và Ninh Bình, bài viết khắc họa một Việt Nam đa dạng về cảnh quan, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tạp chí điện tử Journal des Français à l&apos;étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của cộng đồng du mục số quốc tế nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường sống thuận lợi. Bài báo ví thành phố biển miền Trung là &quot;Miami của Việt Nam&quot; và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát
Tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của cộng đồng du mục số quốc tế nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường sống thuận lợi. Bài báo ví thành phố biển miền Trung là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Mở đầu hành trình là Đà Nẵng - thành phố ven biển từng gắn với căn cứ quân sự của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Theo Paris Match, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung, với nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn dọc bờ biển. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà, nơi trước đây đặt các trạm radar quân sự, nay là điểm đến nổi bật với cảnh quan rừng và biển.

Bài viết cho rằng sự phát triển của hạ tầng nghỉ dưỡng đã góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch Đà Nẵng. Tạp chí cũng giới thiệu một số công trình lưu trú cao cấp tại khu vực này, đồng thời đánh giá cao sự kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục đến Hội An, đô thị cổ được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Theo Paris Match, thành phố vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những ngôi nhà cổ, Chùa Cầu, hội quán của người Hoa cùng dấu ấn của một thương cảng quốc tế sầm uất trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng, phản chiếu trên dòng sông Hoài, tạo nên khung cảnh được tác giả bài viết đánh giá là đặc biệt cuốn hút.

Tạp chí cũng dành sự quan tâm tới Bảo tàng "Di sản vô giá" của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn tại Hội An. Sau hơn 15 năm sinh sống và đi khắp Việt Nam, Réhahn đã ghi lại chân dung, trang phục và đời sống của 54 dân tộc Việt Nam trong dự án "Precious Heritage". Theo bài báo, những bức ảnh của ông không chỉ phản ánh sự đa dạng văn hóa mà còn tôn vinh vẻ đẹp và phẩm giá của con người Việt Nam.

Cảnh đẹp trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Cảnh đẹp trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Điểm đến tiếp theo là Vịnh Hạ Long. Paris Match nhận định đây vẫn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới với hàng nghìn đảo đá vôi, hệ thống hang động và khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Tuy nhiên, tạp chí cũng cho rằng lượng khách du lịch ngày càng đông khiến di sản này phải đối mặt với tình trạng quá tải. Theo bài viết, vào những lúc cao điểm, hàng chục tàu du lịch cùng hoạt động trên vịnh, buộc cơ quan quản lý phải tìm cách điều tiết lượng khách để bảo tồn giá trị của di sản.

Ở miền Bắc, Paris Match giới thiệu Yên Tử như một không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc, nơi du khách có thể tìm thấy bầu không khí thanh tịnh giữa núi rừng. Theo tạp chí, các công trình lưu trú tại đây được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, góp phần mang đến những trải nghiệm gắn với thiền, chăm sóc sức khỏe và khám phá văn hóa bản địa.

Không xa Yên Tử là Ninh Bình, nơi được nhiều du khách gọi là "Vịnh Hạ Long trên cạn". Theo Paris Match, những dãy núi đá vôi, cánh đồng lúa và dòng sông uốn lượn tạo nên khung cảnh đặc sắc của vùng đất này. Tại Quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp duy nhất của UNESCO ở Đông Nam Á - du khách có thể ngồi thuyền len qua các hang động và những dãy núi đá vôi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.

Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách Pháp, đồng thời dành nhiều lời khen cho nền ẩm thực phong phú, tinh tế và tốt cho sức khỏe của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách Pháp, đồng thời dành nhiều lời khen cho nền ẩm thực phong phú, tinh tế và tốt cho sức khỏe của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Khép lại bài viết, Paris Match cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên hay các điểm nghỉ dưỡng, mà còn ở chiều sâu văn hóa và con người. Theo tạp chí, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử, di sản và đời sống bản địa đã tạo nên những trải nghiệm đa dạng, giúp Việt Nam trở thành điểm đến có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế.

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Tags:

#Du lịch Việt Nam #Đà Nẵng #Hội An #Vịnh Hạ Long #Yên Tử #Ninh Bình #Văn hóa

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