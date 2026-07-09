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Văn hóa - Giải trí

Khơi thông điểm nghẽn, tạo đà phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Những dấu ấn tích cực trong 6 tháng đầu năm là động lực quan trọng để ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, tạo nhiều dấu ấn trong thời gian tới.

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Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 9/7, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giám đốc Sở VH&TT-DL Nguyễn Viết Trường chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

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Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tập trung chỉ đạo, với 26 văn bản được trình cấp có thẩm quyền ban hành, gồm 1 nghị quyết của Bộ Chính trị, 1 nghị quyết của Quốc hội, 4 nghị quyết và 10 nghị định của Chính phủ, 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng ban hành 18 thông tư theo thẩm quyền.

Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng khi đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong nhiều năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%.

Cùng với đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai hiệu quả; báo chí, truyền thông, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, thể thao thành tích cao có nhiều khởi sắc; công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan với các sản phẩm, hoạt động sáng tạo.

Hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác song phương, đa phương và quảng bá hình ảnh đất nước. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ VH-TT&DL đã xử lý khối lượng lớn văn bản, ban hành nhiều kết luận chỉ đạo về hoàn thiện thể chế, giải ngân đầu tư công, sắp xếp tổ chức bộ máy và tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, tổ chức nhiều chương trình làm việc với các địa phương và đối tác quốc tế nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực VH-TT&DL đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, riêng du lịch, toàn tỉnh đón hơn 3 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú quốc tế đạt hơn 13.000 lượt (tăng 31,3% so với cùng kỳ); khách lưu trú nội địa đạt gần 635.000 lượt (tăng 23,84% so với cùng kỳ).

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Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, Bộ VH-TT&DL sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật, xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các dự án luật, đề án quan trọng. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương, đơn vị; qua đó, góp phần bổ sung các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải có quyết tâm cao, cách làm sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả từ trung ương đến cơ sở.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, lấp đầy khoảng trống pháp lý; tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo sự thống nhất trong thực hiện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển văn hóa số.

Nhấn mạnh vai trò của VH-TT&DL là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc, coi các giá trị văn hóa của cộng đồng là nguồn lực phát triển bền vững; bảo đảm việc khai thác đi đôi với gìn giữ, không thương mại hóa, làm biến dạng các giá trị truyền thống. Ngành văn hóa cần từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm, lĩnh vực văn hóa có thế mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy ngành VH-TT&DL phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Bộ VH-TT&DL #Sở VH-TT&DL #Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh #Hội nghị sơ kết #Công tác văn hóa #Thể thao #Du lịch

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

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