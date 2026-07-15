Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Gần 60 người bị thương trong lễ hội chạy đua với bò tót tại Tây Ban Nha

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm nam giới ưa mạo hiểm đã thử thách sự dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.

Tổng cộng 57 người đã bị thương trong các cuộc chạy đua với bò tót tại lễ hội San Fermin năm nay ở Tây Ban Nha.

12333.jpg
Người tham gia chạy đua với bò tót tại lễ hội.

Các trường hợp bị thương chủ yếu do bò húc hoặc va đập trong lúc chạy, trong đó một số người thậm chí bị sừng bò đâm vào mặt, ngực, đùi và cánh tay.

Lễ hội San Fermin được tổ chức hằng năm tại thành phố Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha, từ ngày 6-14/7, bắt nguồn từ sự kết hợp giữa các nghi lễ tôn vinh Thánh Fermin-vị thánh bảo trợ của Pamplona-và những hội chợ buôn bán gia súc từ thời Trung cổ.

Lễ hội trở nên nổi tiếng thế giới và thu hút đông đảo du khách quốc tế nhờ tiểu thuyết “Mặt trời vẫn mọc” (The Sun Also Rises) xuất bản năm 1926 của nhà văn Ernest Hemingway.

Điểm nhấn của lễ hội là 8 lượt chạy đua với bò tót diễn ra vào 8h00 mỗi sáng từ ngày 7-14/7. Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm người ưa mạo hiểm, phần lớn là nam giới, đã thử thách lòng dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.

Cuộc chạy thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 phút nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao do người tham gia có thể bị bò húc, giẫm đạp hoặc bị thương khi va chạm và ngã.

Riêng trong lượt chạy thứ 8 năm nay, cũng là lượt cuối cùng diễn ra sáng 14/7, có 10 người bị thương và phải nhập viện. Đàn bò đã chạy quãng đường dài 848,6 m từ khu chuồng tập kết đến trường đấu bò của thành phố Pamplona trong 2’25s.

Kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1911, 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc chạy đua với bò tót tại lễ hội San Fermin.

Trường hợp tử vong gần nhất xảy ra năm 2009, khi một người đàn ông Tây Ban Nha 27 tuổi bị bò húc gây chấn thương cổ, tim và phổi.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/gan-60-nguoi-bi-thuong-trong-le-hoi-chay-dua-voi-bo-tot-tai-tay-ban-nha-post1124145.vnp

Tin liên quan

Tags:

#chạy đua với bò tót

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Chỉ một mảnh giấy nhỏ, một que tre và làn gió mát cũng có thể làm nên cả góc trời tuổi thơ. Chiếc chong chóng quay trong nắng hè mang theo tiếng cười hồn nhiên và những ký ức đẹp.
Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Vị quê Hà Tĩnh cất giữ trong ta cả một miền ký ức. Một chén chè xanh, miếng kẹo cu đơ hay căn bếp nhỏ nơi quê nhà... đều có thể trở thành điểm tựa để tìm lại sự bình yên.
Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Những món ăn dân dã của quê hương Hà Tĩnh, được chắt chiu từ đồng đất và bàn tay khéo léo của người quê. Qua năm tháng, hương vị ấy trở thành một phần ký ức nhớ thương.
Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.
Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Tập đoàn Vingroup vừa giới thiệu chương trình sân khấu “Đất nước thiên hùng ca”, một show diễn quy mô lớn tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chương trình dự kiến công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hà Nội.
Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.
Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.
Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...
Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.
Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 
Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.
Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Podcast tản văn: Ngọn gió ngoan

Tản văn "Ngọn gió ngoan" của Linh Đan là lát cắt tuổi thơ trong trẻo, nơi ngọn gió mùa hạ miền Trung hiện lên như người bạn nhỏ tốt bụng, đong đầy tình yêu thương gia đình ấm áp.
Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.
Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Truyện ngắn "Những tấm lòng nhân ái" của tác giả Ngọc Thị Lan Thái là một câu chuyện trong trẻo, mang đến bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và một tình bạn cao đẹp.
Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á

Báo Pháp ca ngợi Việt Nam là "viên ngọc" của Đông Nam Á

Từ những con phố tấp nập xe máy ở Hà Nội, những dãy núi đá vôi hùng vĩ của vịnh Hạ Long đến nét trầm mặc của cố đô Huế và những món ăn đường phố đậm đà hương vị, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong mắt du khách quốc tế.
Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê

Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê

Giữa nhịp sống hiện đại, những bàn cờ tướng vẫn hiện diện ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Không chỉ là môn thể thao trí tuệ, cờ tướng còn là nét đẹp văn hóa gắn kết cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!