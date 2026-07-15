Gần 60 người bị thương trong lễ hội chạy đua với bò tót tại Tây Ban Nha

Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm nam giới ưa mạo hiểm đã thử thách sự dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.
Tổng cộng 57 người đã bị thương trong các cuộc chạy đua với bò tót tại lễ hội San Fermin năm nay ở Tây Ban Nha.
Các trường hợp bị thương chủ yếu do bò húc hoặc va đập trong lúc chạy, trong đó một số người thậm chí bị sừng bò đâm vào mặt, ngực, đùi và cánh tay.
Lễ hội San Fermin được tổ chức hằng năm tại thành phố Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha, từ ngày 6-14/7, bắt nguồn từ sự kết hợp giữa các nghi lễ tôn vinh Thánh Fermin-vị thánh bảo trợ của Pamplona-và những hội chợ buôn bán gia súc từ thời Trung cổ.
Lễ hội trở nên nổi tiếng thế giới và thu hút đông đảo du khách quốc tế nhờ tiểu thuyết “Mặt trời vẫn mọc” (The Sun Also Rises) xuất bản năm 1926 của nhà văn Ernest Hemingway.
Điểm nhấn của lễ hội là 8 lượt chạy đua với bò tót diễn ra vào 8h00 mỗi sáng từ ngày 7-14/7. Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm người ưa mạo hiểm, phần lớn là nam giới, đã thử thách lòng dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.
Cuộc chạy thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 phút nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao do người tham gia có thể bị bò húc, giẫm đạp hoặc bị thương khi va chạm và ngã.
Riêng trong lượt chạy thứ 8 năm nay, cũng là lượt cuối cùng diễn ra sáng 14/7, có 10 người bị thương và phải nhập viện. Đàn bò đã chạy quãng đường dài 848,6 m từ khu chuồng tập kết đến trường đấu bò của thành phố Pamplona trong 2’25s.
Kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1911, 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc chạy đua với bò tót tại lễ hội San Fermin.
Trường hợp tử vong gần nhất xảy ra năm 2009, khi một người đàn ông Tây Ban Nha 27 tuổi bị bò húc gây chấn thương cổ, tim và phổi.
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