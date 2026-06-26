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Văn hóa - Giải trí

Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Từ những hiện vật quen thuộc và ngôi nhà tranh mộc mạc, không gian văn hóa do anh Hoàng Tùng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) xây dựng đã trở thành nơi lưu giữ ký ức làng quê, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.

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Xuất phát từ mong muốn tái hiện không gian văn hóa xưa, anh Hoàng Tùng (ở thôn Nam Thành, xã Yên Hoà) đã xây dựng ngôi nhà tranh truyền thống để trưng bày các hiện vật gắn với đời sống làng quê. Ngôi nhà được hoàn thiện vào năm 2023, có diện tích khoảng 40m², được dựng bằng khung gỗ, tường đất và lợp mái lá cọ theo kiến trúc nhà ở của người dân vùng quê trước đây.
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Anh Tùng cho biết: "Tôi muốn dựng lại một không gian gần với nguyên bản nhất của nhà ở nông thôn ngày trước. Mùi đất, mùi rơm rạ trong từng bức tường luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thân thuộc. Tôi cũng mong qua không gian này, thế hệ trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống của ông bà, cha mẹ ngày trước, để thêm yêu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương".
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Từ niềm đam mê những món đồ xưa, anh Tùng đã dày công sưu tầm hơn 100 hiện vật như: hũ sành, chum vại, đài cát sét, ti vi đen trắng, cối giã gạo cùng nhiều nông cụ sản xuất truyền thống khác. Trong số này, nhiều hiện vật do gia đình lưu giữ, nhiều món đồ được bạn bè, người thân trao tặng, góp phần tạo nên một không gian hoài niệm giàu giá trị văn hóa.
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Các hiện vật được anh Tùng gìn giữ qua nhiều năm đã góp phần tái hiện một không gian làng quê mộc mạc, bình dị một thời.
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Không gian văn hoá thu hút nhiều người dân đến tham quan, trải nghiệm.
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Ông Phan Ngọc Trí - Bí thư Chi bộ thôn Nam Thành cho biết: “Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân, không gian văn hoá này còn là điểm đến trải nghiệm bổ ích cho học sinh, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.
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Ngoài các hiện vật, anh Tùng còn sưu tầm nhiều loại sách, góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày.
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Em Bùi Thị Trà Giang - học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hoà) chia sẻ: "Đến tham quan không gian này, em được tận mắt nhìn thấy nhiều vật dụng trước đây chỉ biết qua lời kể của ông bà. Qua đó, em hiểu hơn về cuộc sống, nếp sinh hoạt của các thế hệ đi trước và thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương".
Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những hiện vật mộc mạc của một thời vẫn đang được gìn giữ bằng tình yêu và sự trân trọng đối với các giá trị truyền thống. Không gian văn hóa tại gia đình anh Tùng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức làng quê mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những hiện vật mộc mạc của một thời vẫn đang được gìn giữ bằng tình yêu và sự trân trọng đối với các giá trị truyền thống. Không gian văn hóa tại gia đình anh Tùng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức làng quê mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Video: Ngôi nhà tranh của anh Hoàng Tùng trưng bày nhiều hiện vật gắn với đời sống làng quê.

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#Văn hoá #Gìn giữ văn hoá #Đời sống văn hoá

Chủ đề Đời sống văn hóa

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