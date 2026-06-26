Một góc quê xưa giữa đời sống hôm nay

20/06/2026 19:00
Có những ký ức không nằm trong những tấm ảnh cũ hay những trang nhật ký đã úa màu mà hiện diện lặng lẽ giữa cuộc sống thường ngày, gợi nhắc bao yêu thương đong đầy...
20/06/2026 12:50
Từ vùng đất khai hoang giữa khói lửa chiến tranh, thôn Xuân Phú (xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn mình trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
20/06/2026 11:27
Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ công trình.
19/06/2026 19:06
Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...
19/06/2026 15:51
Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.
18/06/2026 19:00
Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.
18/06/2026 16:01
Top 10 đường chân trời đẹp nhất thế giới vừa lộ diện với bất ngờ lớn khi châu Âu vắng bóng hoàn toàn, còn châu Á chiếm tới 8 vị trí.
18/06/2026 10:48
Hai cá thể cá sấu nước mặn dài tới 5,5m, nặng hơn một tấn vừa bị tiêu diệt tại Malaysia. Đây là loài bò sát lớn nhất thế giới hiện nay và từng ghi nhận nhiều vụ tấn công con người.
17/06/2026 15:44
Chinh phục thành công đỉnh Denali hôm 12/6, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã hoàn thành thử thách leo 7 đỉnh núi cao nhất thế giới sau gần một thập kỷ.
17/06/2026 12:27
Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi là dịp để chính quyền và Nhân dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) ghi nhớ đến công lao to lớn của ông, đồng thời cầu mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi.
17/06/2026 11:20
"Trở lại mùa phượng đỏ" là chuyến tàu ngược dòng ký ức, đưa ta về sân trường đầy nắng gió, nơi ước mơ tuổi trẻ từng dang dở và lời hẹn ước bắt đầu lại sau những năm tháng ly hương.
17/06/2026 05:04
Danh họa Lê Phổ có nhiều tranh vẽ phụ nữ đạt triệu USD, nhiều lần phá kỷ lục của chính ông trên sàn đấu giá quốc tế.
16/06/2026 19:05
Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
16/06/2026 18:58
Lễ hội Đền Lê Khôi (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) không chỉ là dịp tri ân công lao Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.
15/06/2026 19:00
"Có một ngõ quê luôn thao thức trong tôi..." gọi dậy cả trời kỷ niệm tuổi thơ với tiếng xe kem cà tàng, những buổi trưa hè chạy nhảy trên rơm vàng rực rỡ nơi làng quê thanh bình.
15/06/2026 11:13
Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.
14/06/2026 11:07
Danh hiệu Di sản của UNESCO mang lại nguồn thu lớn từ du lịch nhưng đồng thời làm xáo trộn đời sống bản địa, khiến nhiều cộng đồng muốn từ bỏ đặc quyền này.
13/06/2026 05:22
Sau tai nạn kinh hoàng, người đàn ông bất ngờ sở hữu khả năng chơi piano điêu luyện dù trước đó chưa từng được đào tạo âm nhạc, trở thành một trong những "dị nhân" bí ẩn nhất mà khoa học từng ghi nhận.
12/06/2026 16:07
Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
12/06/2026 09:28
Đà Nẵng tiếp tục được tìm kiếm nhiều nhất, nhờ sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến gấp 3 lần.
11/06/2026 19:05
Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
11/06/2026 16:29
Việt Nam có hai đại diện là La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) xếp thứ 6, và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) xếp thứ 10 Giải thưởng Tốt nhất thế giới ở hạng mục Khách sạn.
10/06/2026 19:05
Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
10/06/2026 15:14
Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
09/06/2026 19:00
Giữa sương khói Đà Lạt, hành trình khảo cứu một di tích cổ mở ra những bí ẩn của quá khứ, đan xen cùng những rung động đời thường, tạo nên câu chuyện lãng mạn và sâu lắng.
09/06/2026 09:21
Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất từng ghi nhận trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sức hút của chính sách thị thực, kết nối hàng không và hình ảnh điểm đến an toàn.
08/06/2026 17:15
Tại Hà Tĩnh, mô hình homestay lắp ghép và nhà lưu trú container đang được đưa vào khai thác tại một số điểm du lịch, góp phần đa dạng hóa dịch vụ lưu trú.
08/06/2026 16:27
Mồ côi từ nhỏ, trải qua nhiều mất mát riêng tư, liệt sĩ Lê Thị Riêng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam, cống hiến trọn đời cho cách mạng.
07/06/2026 19:08
Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.
07/06/2026 15:00
Đoàn tàu điện không người lái được mạ vàng, với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng vừa đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 7/6 tại Hà Nội.