Người đẹp quê Hà Tĩnh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Di sản Toàn cầu

Danh hiệu được xác nhận bằng văn bản chính thức từ ông Ronald Tisauke - Nhà sáng lập cuộc thi quốc tế Miss Heritage Global. Theo đó, Trần Thị Thu Huyền được công nhận là Miss Heritage Vietnam 2026, tham gia các hoạt động thuộc hệ thống Miss Heritage Global theo điều lệ của tổ chức quốc tế và đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh, Thu Huyền cao 1,70m, số đo 85-62-90. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực kế toán và theo đuổi nghệ thuật diễn xuất. Người đẹp từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi như Á khôi Nét đẹp Sinh viên tỉnh Bình Dương 2025, Quán quân Đại sứ Thương hiệu - The New Iconic 2025, Top 20 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và Á hậu cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa Bình Việt Nam 2025.

Theo Ban tổ chức, Miss Heritage Vietnam không đơn thuần là một danh hiệu sắc đẹp mà hướng đến việc tôn vinh những phụ nữ có khả năng kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và truyền cảm hứng gìn giữ di sản.

Ông Võ An Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Miss Heritage Global 2026 tại Việt Nam, chia sẻ: "Miss Heritage Vietnam là cầu nối để đưa những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Thu Huyền sẽ lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại bằng tri thức, bản lĩnh và tình yêu di sản".

Theo kế hoạch, Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026 - Miss Heritage Global (Edition 7) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ 7 đến 13/8, với chuỗi hoạt động tại Đà Nẵng, Huế, Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các giá trị văn hóa, du lịch và di sản.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động nổi bật như lễ trao sash, giao lưu văn hóa, tham quan các di sản thế giới được UNESCO công nhận, chụp hình quảng bá du lịch, chương trình thiện nguyện, sự kiện giao lưu cùng cộng đồng Miss Heritage Global Relay Run 2026, các phần thi phụ và đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào 12/8 tại thành phố Đà Nẵng.

Việc công bố Miss Heritage Vietnam 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải lần thứ 7 của Miss Heritage Global tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển một cuộc thi sắc đẹp gắn với bảo tồn di sản, thúc đẩy giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Với hành trình kéo dài một tuần cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hóa, Miss Heritage Global 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hóa-du lịch-sắc đẹp quốc tế nổi bật tại Việt Nam trong năm 2026, góp phần đưa các giá trị di sản Việt Nam tiếp cận đông đảo bạn bè quốc tế.