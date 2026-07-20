Chủ tịch xã bị bắt do liên quan cá độ bóng đá

Chiều 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam ông Trịnh Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, để điều tra hành vi liên quan vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026.

Ông Trịnh Đức Hùng. Ảnh: Thiệu Hoá

Từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định ông Hùng đã được một nghi can cấp cho tài khoản cá độ với hạn mức 300 USD mỗi ngày (quy đổi theo tỷ giá 100.000 đồng/USD).

Cơ quan điều tra chưa công bố vai trò cụ thể của ông Hùng cũng như số tiền tham gia trong đường dây cá độ này.

Ông này có nhiều năm công tác tại huyện Thiệu Hóa cũ. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông từng là Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã và Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa.

Trong thời gian ông Hùng vắng mặt để phục vụ điều tra, công tác điều hành UBND xã được giao cho một phó chủ tịch UBND xã phụ trách.