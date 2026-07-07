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Cháy nhà kinh doanh tạp hóa, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vũ Viễn
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(Baohatinh.vn) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà kinh doanh tạp hóa ở phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

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Căn nhà 2 tầng kết hợp kinh doanh tạp hóa ở phường Sông trí bị cháy vào sáng 7/7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 7/7, tại ngôi nhà 2 tầng kết hợp kinh doanh tạp hóa ở đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, gia đình cùng người dân cố gắng dập lửa và di dời hàng hóa ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm ngôi nhà.

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Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nỗ lực chữa cháy.
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Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 8h20' cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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Chủ đề Cháy ở Hà Tĩnh

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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