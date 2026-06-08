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Kịp thời khống chế vụ cháy cửa hàng Xiao ha ha ở trung tâm Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ cháy xảy ra tại Cửa hàng Xiao ha ha ở 90 Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại về tài sản.

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Khoảng 7h40' ngày 8/6, khi nhân viên cửa hàng Xiao ha ha tại số 90 đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tới mở khóa đã phát hiện bên trong cửa hàng xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán.
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Lúc này, người dân xung quanh đã dùng bình cứu hỏa, nước hỗ trợ dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động nhiều xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.
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Khói đen từ bên trong cửa hàng thoát ra, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường từ tầng 2 nhà bên cạnh để dập lửa.
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Tới khoảng 8h30' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
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Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn không có người bên trong cửa hàng. Vụ hỏa hoạn gây nhiều thiệt hại cho cửa hàng. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể do chập điện.
Video: Hiện trường vụ cháy cửa hàng Xiao ha ha ở số 90 đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen.

Cửa hàng Xiao ha ha là chuỗi siêu thị tiện lợi kết hợp kinh doanh phụ kiện dành cho giới trẻ, chuyên cung cấp các mặt hàng giá như quần áo, kẹp tóc, băng đô, móng tay giả, đồ trang điểm, chăm sóc da cùng đồ gia dụng và tiện ích...

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