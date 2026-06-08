Kịp thời khống chế vụ cháy cửa hàng Xiao ha ha ở trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy xảy ra tại Cửa hàng Xiao ha ha ở 90 Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại về tài sản.
Cửa hàng Xiao ha ha là chuỗi siêu thị tiện lợi kết hợp kinh doanh phụ kiện dành cho giới trẻ, chuyên cung cấp các mặt hàng giá như quần áo, kẹp tóc, băng đô, móng tay giả, đồ trang điểm, chăm sóc da cùng đồ gia dụng và tiện ích...
"Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hình thành “chợ đen” vũ khí trên môi trường số.
Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.