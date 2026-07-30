Tụ tập đánh xóc đĩa ăn tiền, 10 bị cáo nhận án

Sáng 30/7, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Dương Hữu Nhã cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tại phiên tòa, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo cáo trạng, khoảng 17h45 ngày 27/2/2026, tại nhà Hoàng Thế Anh ở xã Cẩm Duệ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thế Anh (SN 1990) và Dương Hữu Nhã (SN 1996), cùng trú xã Cẩm Duệ; Võ Văn Giáp (SN 1996) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), cùng trú xã Cẩm Xuyên; Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú xã Đức Thịnh) cùng một số người khác đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Sau đó, ngày 1/3 và 7/3/2026, Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú thôn Trường Yên, xã Thiên Cầm), Dương Công Hoàng (SN 1986, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ), Phạm Văn Hưng (SN 1992, trú thôn 16, xã Cẩm Xuyên) và Nguyễn Đình Khôi (SN 1988, trú thôn 10, xã Cẩm Xuyên) lần lượt đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 379,4 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Đình Khôi sử dụng 165 triệu đồng; Phạm Văn Hưng 76,4 triệu đồng; Dương Công Hoàng 50 triệu đồng; Nguyễn Thị Hòa 30 triệu đồng; Võ Văn Giáp 23 triệu đồng; Tôn Đức Ngọc 15 triệu đồng; Nguyễn Viết Nhâm và Nguyễn Thị Hồng cùng sử dụng 10 triệu đồng.

Để tổ chức đánh bạc, Dương Hữu Nhã, Hoàng Thế Anh và Nguyễn Đình Khôi chuẩn bị địa điểm, công cụ, tập hợp người tham gia và thu 20 triệu đồng tiền “hồ”.

Trong đó, Dương Hữu Nhã là người khởi xướng, tìm địa điểm, cung cấp tiền mặt để làm “xáo” cho các con bạc và thu tiền “hồ”, giữ vai trò chính. Hoàng Thế Anh cho Nhã mượn nhà, tấm thảm trải lên chiếu dùng để đánh bạc; đổi 100 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản 30 triệu đồng cho Nhã làm “xáo”, đồng thời đưa Dương Công Hoàng đến nhà mình tham gia đánh bạc.

Nguyễn Đình Khôi giúp sức bằng việc mua bát, đĩa và tập hợp những người khác tham gia. Đối với hành vi đánh bạc, Khôi là người sử dụng số tiền lớn nhất; các bị cáo Nguyễn Viết Nhâm, Dương Công Hoàng, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Hưng, Võ Văn Giáp, Nguyễn Thị Hồng và Tôn Đức Ngọc trực tiếp tham gia đánh bạc.

Đại diện Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh công bố cáo trạng.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn, tranh tụng công khai và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Hữu Nhã 16 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Nguyễn Đình Khôi bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo Nguyễn Viết Nhâm, Nguyễn Thị Hòa và Phạm Văn Hưng cùng lĩnh 3 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Dương Công Hoàng lĩnh 3 năm tù cùng về tội danh này.

Ba bị cáo Võ Văn Giáp, Nguyễn Thị Hồng và Tôn Đức Ngọc cùng bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, cùng về tội “Đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt, 9 bị cáo phải chấp hành 27 năm 10 tháng tù.

Riêng Hoàng Thế Anh bị tuyên phạt 80 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”