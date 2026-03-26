Triệt phá sới “xóc đĩa” trong trang trại lợn, khởi tố 17 bị can

Ngày 26/3, Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với 8 đối tượng trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại xã Mai Phụ.

Các đối tượng trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Mai Phụ.

Cụ thể, cơ quan chức năng khởi tố đối tượng Phan Thị Bích Thuận (SN 1992, trú xã Mai Phụ) về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Đình Ngọc (SN 1990), Lê Đức Đạt (SN 1993), Trần Quốc Nhỏ (SN 1985), Lê Phúc Hoàng (SN 1995), Nguyễn Bá Xinh (SN 1970), Phan Văn Diễn (SN 1989) và Phạm Tiến Huy (SN 1989), đều trú tại xã Mai Phụ, bị khởi tố về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/3, Viện KSND Khu vực 1 đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can. Trong đó, Phan Bá Hoàng (SN 1987), Phan Bá Bình (SN 1989), Phan Bá Lệ (SN 1991), cùng trú xã Mai Phụ, bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị can Phạm Đình Việt (SN 1990), Phạm Văn Hoàn (SN 1991), Trịnh Hoàng Sơn (SN 1994), Lê Tiến Hồng (SN 1996), Lê Văn Hiếu (SN 1996), cùng trú xã Mai Phụ và Lê Ngọc Thái Hoà (SN 1998, trú xã Lộc Hà) bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Theo kết quả điều tra, Phan Bá Hoàng và vợ là Phan Thị Bích Thuận đứng tên chủ một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Tây Giang, xã Mai Phụ. Tuy nhiên, cơ sở này được sử dụng làm địa điểm tổ chức đánh bạc, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tham gia.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can.

Để vận hành “sới bạc”, Hoàng phân công Phan Bá Bình và Phan Bá Lệ làm nhiệm vụ cảnh giới; Thuận phục vụ nước uống, đồng thời theo dõi, thông báo tình hình.

Trước đó, ngày 3/3, 14 đối tượng tụ tập tại khu vực chuồng lợn trong trang trại của Hoàng để đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”. Khi các đối tượng đang sát phạt, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện. Do có cảnh giới từ trước, các đối tượng đã bỏ chạy, tẩu thoát, vứt bỏ tiền nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập các đối tượng liên quan. Viện KSND Khu vực 1 cử kiểm sát viên phối hợp ngay từ đầu để đánh giá chứng cứ, phân loại vai trò từng đối tượng. Bước đầu xác định số tiền sử dụng để đánh bạc là khoảng 226 triệu đồng; cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các khoản tiền liên quan.

Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công, cảnh giới nhằm đối phó lực lượng chức năng; một số đối tượng có tiền án, tiền sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.