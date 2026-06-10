Phạt tù chung thân đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

(Baohatinh.vn) - Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Văn Nam (trú phường Hải Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Nam (SN 1996, trú phường Hải Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào lúc 22 giờ ngày 17/7/2025, Trần Văn Nam lái xe ô tô nhãn hiệu Kia Carnival BKS 63A-18847 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), khi đi đến khu vực cây xăng thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 37.665,77 gam Methamphetamine; 3.496,61 gam MDM; 2.929,84 gam Ketamine; 348,67 gam heroin và 2,17 gam Nimetazepam; 1 khẩu súng và 15 viên đạn.
Quá trình điều tra xác định, Nam có quen biết với Trần Thế Dũng (SN 1995, trú thôn Vĩnh Xá, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và được người này nhờ qua Lào lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Carnival nói trên nhập cảnh về Việt Nam.
Khi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, mặc dù Nam biết trên xe có cất giấu trái phép chất ma tuý nhưng không trình báo với lực lượng chức năng mà đồng ý giúp Trần Thế Dũng đưa về Việt Nam.
Trong vụ án này, đối tượng Trần Thế Dũng hiện đang bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tách hành vi của Trần Thế Dũng thành nguồn tin về tội phạm để tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, căn cứ các tình tiết vụ án và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Nam mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.
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