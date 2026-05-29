Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Sáng 29/5, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thụ (SN 1989, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Văn Thụ tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng của Viện KSND Khu vực 1, Phạm Văn Thụ là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 1/2026, trong một lần ăn uống tại phường Nam Hồng Lĩnh, Thụ tình cờ biết được số điện thoại của một người tên “Hòa” có bán ma túy nên lưu lại để liên hệ mua sử dụng.

Ngày 13/1/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Thụ gọi điện cho “Hòa” đặt mua 3,4 triệu đồng ma túy đá và được hẹn giao dịch tại khu vực vòng xuyến Bãi Vọt (phường Nam Hồng Lĩnh). Sau khi thuê taxi đến địa điểm hẹn, Thụ lấy gói ma túy được giấu dưới hòn đá tại vòng xuyến, đồng thời để lại số tiền 3,4 triệu đồng như đã thỏa thuận rồi trở về nhà.

Sau đó, Thụ chia nhỏ số ma túy mua được thành nhiều túi nhỏ, cất giấu tại nhiều vị trí trên gác xép nhà ở nhằm sử dụng dần.

Ngày 18/1/2026, qua kiểm tra, Công an xã Cẩm Duệ phát hiện Phạm Văn Thụ dương tính với ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, Thụ khai nhận hành vi sử dụng và cất giấu ma túy tại nhà.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thụ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 4,29 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trên cơ sở các quy định pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Thụ 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.