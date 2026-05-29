Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Đặng Khánh
(Baohatinh.vn) - Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 29/5, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thụ (SN 1989, trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Văn Thụ tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng của Viện KSND Khu vực 1, Phạm Văn Thụ là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 1/2026, trong một lần ăn uống tại phường Nam Hồng Lĩnh, Thụ tình cờ biết được số điện thoại của một người tên “Hòa” có bán ma túy nên lưu lại để liên hệ mua sử dụng.

Ngày 13/1/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Thụ gọi điện cho “Hòa” đặt mua 3,4 triệu đồng ma túy đá và được hẹn giao dịch tại khu vực vòng xuyến Bãi Vọt (phường Nam Hồng Lĩnh). Sau khi thuê taxi đến địa điểm hẹn, Thụ lấy gói ma túy được giấu dưới hòn đá tại vòng xuyến, đồng thời để lại số tiền 3,4 triệu đồng như đã thỏa thuận rồi trở về nhà.

Sau đó, Thụ chia nhỏ số ma túy mua được thành nhiều túi nhỏ, cất giấu tại nhiều vị trí trên gác xép nhà ở nhằm sử dụng dần.

Ngày 18/1/2026, qua kiểm tra, Công an xã Cẩm Duệ phát hiện Phạm Văn Thụ dương tính với ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, Thụ khai nhận hành vi sử dụng và cất giấu ma túy tại nhà.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thụ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 4,29 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trên cơ sở các quy định pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Thụ 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
