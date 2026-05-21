Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Mỏ đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 3 công nhân đang khai thác đá. Thi thể cả 3 người đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy và bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về quê mai táng.

Liên quan đến vụ sạt lở mỏ đá ở xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), đến 9 giờ ngày 21/5, thi thể nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy, vị trí tìm thấy nạn nhân vùi sâu dưới lớp đá bị sập.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Cảnh sát PCCC&amp;CNCH Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/5, một nhóm thợ đang khai thác đá tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ sạt lở xảy ra. Lượng lớn đá sạt xuống đã vùi lấp 3 công nhân (đều ngụ tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã huy động máy móc cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tìm kiếm các nạn nhân.

Trong tối 20/5, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, đến sáng 21/5 tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.

Ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết thời điểm xảy ra vụ sạt lở trên địa bàn xã Cẩm Tú không có mưa cũng không có giông lốc bất thường.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

thanhnien.vn
Link bài gốc Copy link
https://thanhnien.vn/tim-thay-thi-the-thu-3-trong-vu-sat-lo-mo-da-o-thanh-hoa-185260521095100216.htm

Tin liên quan

Tags:

#sạt lở mỏ đá

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!