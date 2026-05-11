Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy ở bãi biển

Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà.

Khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà. Ảnh: Xuân Hoa

Trong nhóm này, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) bị nghi là người chuẩn bị ma túy MDMA, Methamphetamine và Ketamine. Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) chuẩn bị địa điểm.

Những người tham gia còn lại là Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM), Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, Bắc Ninh).

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và Nhật dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Chiều nay, trang Facebook của Miu Lê với 2,5 triệu người theo dõi đã khóa bình luận.

Miu Lê năm nay 35 tuổi, quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.

