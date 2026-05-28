Khởi tố đối tượng tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Đặng Khánh
(Baohatinh.vn) - Bán ra thị trường khoảng 400 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Hữu Cường (ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”

Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú thôn 7, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo điểm b, khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 6/5 đến 10/5/2026, dù biết trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại một số xã, Nguyễn Hữu Cường vẫn thu mua lợn nhiễm bệnh để giết mổ, bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Cụ thể, Cường đã mua 6 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 1 con của anh Đặng Văn Thắng tại xã Đồng Tiến - địa phương đã công bố dịch; 5 con còn lại mua từ một người không quen biết.

Sau khi đưa về nhà giết mổ, Cường bán thịt, xương và nội tạng lợn cho các tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn các xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Can Lộc... Tổng khối lượng sản phẩm lợn đã giết mổ tiêu thụ ra thị trường khoảng 400 kg, trị giá hơn 40,5 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
