Khởi tố đối tượng tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

(Baohatinh.vn) - Bán ra thị trường khoảng 400 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Hữu Cường (ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”
Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, trú thôn 7, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo điểm b, khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 6/5 đến 10/5/2026, dù biết trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại một số xã, Nguyễn Hữu Cường vẫn thu mua lợn nhiễm bệnh để giết mổ, bán ra thị trường nhằm thu lợi.
Cụ thể, Cường đã mua 6 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 1 con của anh Đặng Văn Thắng tại xã Đồng Tiến - địa phương đã công bố dịch; 5 con còn lại mua từ một người không quen biết.
Sau khi đưa về nhà giết mổ, Cường bán thịt, xương và nội tạng lợn cho các tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn các xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Can Lộc... Tổng khối lượng sản phẩm lợn đã giết mổ tiêu thụ ra thị trường khoảng 400 kg, trị giá hơn 40,5 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
