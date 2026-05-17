Đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh thông tuyến sau sạt lở

Trước diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa video va chạm thực tế vào tuyên truyền tại doanh nghiệp vận tải và đơn vị sát hạch giấy phép lái xe.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có tăng lên nhưng nhìn chung tình hình giao thông ở Hà Tĩnh vẫn khá thông thoáng, thuận lợi.