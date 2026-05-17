Đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh thông tuyến sau sạt lở

Người trong cuộc nói gì khi xem video tai nạn giao thông trên thực tế? 14/05/2026 15:16 Trước diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa video va chạm thực tế vào tuyên truyền tại doanh nghiệp vận tải và đơn vị sát hạch giấy phép lái xe.

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu 13/05/2026 16:49 Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La 13/05/2026 08:37 Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Xe tải va chạm xe máy điện, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh tử vong 12/05/2026 18:49 Cú va chạm mạnh với xe tải chở đất trên tuyến đường huyện 36 ở xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 mẹ con đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Tiếp tục tạm cấm nhiều đoạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh - Quảng Trị 12/05/2026 10:40 Trong 2 ngày 12 và 13/5, cơ quan chức năng cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, theo từng khung giờ nhất định.

Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an 12/05/2026 09:38 Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy ở bãi biển 11/05/2026 19:11 Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà.

Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông 11/05/2026 17:27 Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm...

Hàng quán, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT trên quốc lộ 8 11/05/2026 16:07 Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hà Tĩnh quyết xóa “điểm nóng” ma túy trong khu dân cư 09/05/2026 14:56 Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm xóa các "điểm nóng" ma túy, giảm tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, nhất là địa bàn khu dân cư.

Khởi tố vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng 08/05/2026 15:59 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Xe khách lật trên đèo ở Gia Lai, 3 người chết 08/05/2026 12:35 Ôtô 16 chỗ chở 7 người chạy qua đèo Tô Na trên quốc lộ nối Gia Lai - Quảng Ngãi bị lật, lao xuống mương, ba hành khách tử vong, ba người bị thương.

Từ hôm nay, bắt đầu truy quét mạnh phim lậu, bóng đá lậu 07/05/2026 12:40 Chính phủ mở đợt cao điểm toàn quốc chống vi phạm sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5 đến 30/5, tập trung xử lý phim lậu, hàng giả và xâm phạm bản quyền số.

Không để "khoảng trống" về ANTT mùa du lịch biển 06/05/2026 13:31 Để đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch biển, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường du lịch an toàn, minh bạch.

Vận động 2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú 06/05/2026 10:58 Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.

Thông tin mới nhất về vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thanh niên tử vong 05/05/2026 15:05 Qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi, công an đưa ra nhận định về nguyên nhân 2 người tử vong khi ô tô bốc cháy ở cây xăng.

“Giải cứu” vỉa hè tại các phường trung tâm Hà Tĩnh: Vì sao khó giữ hơn khó dọn? 05/05/2026 13:59 Dù các phường trung tâm Hà Tĩnh đã quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị, song tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến...

Phát hiện thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn 04/05/2026 13:04 Thi thể nghi là nam giới được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm giết người ở Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.

Hà Tĩnh: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 03/05/2026 17:24 Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.

Công an phường Thành Sen ngăn chặn 30 "báo thủ" đua xe trái phép 03/05/2026 10:22 Từ 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.

Cháy cà phê Phong ở phường Thành Sen 02/05/2026 19:42 Vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Phong, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ 01/05/2026 23:12 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và thu giữ tang vật để làm rõ hành vi phạm tội.

Khẩn trương truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Đức Thọ 01/05/2026 20:18 Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm nữ và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm nam liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ô tô bốc cháy trong cây xăng, 2 người trên xe tử vong 01/05/2026 17:52 Vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người trong xe tử vong tại chỗ, hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.