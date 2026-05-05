“Giải cứu” vỉa hè tại các phường trung tâm Hà Tĩnh: Vì sao khó giữ hơn khó dọn?

Ngân Giang - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Dù các phường trung tâm Hà Tĩnh đã quyết liệt ra quân lập lại trật tự đô thị, song tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến...

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra trên tuyến Lê Duẩn (phường Thành Sen).

Sau mỗi đợt cao điểm ra quân, bộ mặt đô thị tại các phường trung tâm Hà Tĩnh như: Thành Sen, Trần Phú đã có những chuyển biến tích cực. Những tuyến phố vốn bị bủa vây bởi mái che, biển quảng cáo và hàng quán lấn chiếm được trả lại sự thông thoáng, quy củ. Tuy nhiên, sự ngăn nắp ấy dường như chỉ là “phần nổi” mang tính thời điểm. Bởi, sau một thời gian ngắn khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng cũ lại tái diễn như chưa từng có những đợt xử lý trước đó.

Ghi nhận tại phường Thành Sen - nơi được coi là “lõi” đô thị với mật độ kinh doanh dày đặc, các tuyến đường như: Lê Duẩn, Xuân Diệu, Nguyễn Du… đã bắt đầu xuất hiện tình trạng hàng hóa bày tràn ra vỉa hè, xe máy dựng kín lối đi. Đặc biệt, khu vực xung quanh các chợ truyền thống luôn là “điểm nóng” nhức nhối. Vào khung giờ cao điểm, cảnh người mua kẻ bán chen chúc, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông khiến diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp đáng kể.

Vỉa hè tại các tuyến: Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Lê Ninh (phường Thành Sen) bị chiếm dụng.

Chia sẻ về thực trạng này, chị Chu Thị Nga (phường Thành Sen) trăn trở: “Mỗi khi lực lượng chức năng ra quân, phố phường rất sạch đẹp, đi lại thuận tiện. Nhưng chỉ được vài ngày, đâu lại vào đấy, hàng quán lại tràn ra khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, rất mất an toàn”.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Ngân (phường Thành Sen) cho biết: “Những khu vực gần chợ rất lộn xộn, xe cộ dừng đỗ tùy tiện. Nếu không có giải pháp duy trì thường xuyên, việc ra quân rầm rộ cũng chỉ giải quyết được phần ngọn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp tổ dân phố, lực lượng chức năng cũng đã xử lý. Nhưng, dường như mức xử phạt còn nhẹ nên hễ vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người lại tái chiếm”.

Vỉa hè trên tuyến Quang Trung, đoạn qua phường Trần Phú bị chiếm dụng bởi nhiều phương tiện, vật dụng.

Tại phường Trần Phú - nơi tập trung nhiều tuyến phố kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, không khó để bắt gặp hình ảnh bàn ghế được kê tràn ra ngoài, biển quảng cáo lấn chiếm lối đi, xe máy của khách dựng kín vỉa hè. Thậm chí, nhiều hộ dân còn mặc nhiên coi vỉa hè như “không gian riêng” để đặt vật dụng sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Trần Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Học (phường Trần Phú) bày tỏ: “Lấn chiếm vỉa hè đôi khi xuất phát từ thói quen sinh hoạt và mưu sinh lâu nay của người dân. Việc này diễn ra phổ biến, khiến việc xử lý triệt để gặp nhiều khó khăn”.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè cần được các xử lý dứt điểm.

Trước thực trạng đó, phường Trần Phú đã tăng cường các biện pháp quản lý, vừa xử lý vi phạm, vừa đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân và các hộ kinh doanh. Anh Lê Quang Liêm - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Trần Phú) thông tin: “Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, phân công lực lượng phụ trách từng tuyến phố, tăng cường kiểm tra theo khung giờ và kiên quyết xử lý các trường hợp tái vi phạm. Địa phương xác định rõ quan điểm là phải làm thường xuyên, liên tục, không để tình trạng “ra quân xong lại buông”.

Trao đổi về vấn đề này, anh Đậu Thành Mỹ - Tổ trưởng Tổ Quản lý đô thị (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen) cho rằng: "Do địa bàn là khu vực kinh doanh trọng điểm, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao nên nhiều người thường xuyên theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để đối phó. Khi có đội tuần tra, các hộ kinh doanh chấp hành, nhưng khi lực lượng vừa đi khỏi, họ lại tái diễn vi phạm. Trong khi đó, lực lượng của Tổ Quản lý đô thị còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Để giải quyết dứt điểm tình trạng "dọn rồi lại lấn", bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị về kiểm tra sau cao điểm và đặc biệt là sự tự giác, thay đổi thói quen mưu sinh trên vỉa hè của mỗi người dân".

Vỉa hè bị lấn chiếm khiến khiến không gian đi bộ của người dân bị thu hẹp.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè không xuất phát từ nguyên nhân riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: thói quen sinh hoạt, nhu cầu kinh doanh, việc quản lý chưa được duy trì thường xuyên... Khi việc ra quân của các địa phương còn mang tính thời điểm, công tác kiểm tra chưa liên tục thì ý thức chấp hành của người dân chưa thể trở thành nền nếp, từ đó, việc lấn chiếm vỉa hè vẫn luôn là chuyện: dễ dọn, khó giữ.

Video: Vỉa hè trên các tuyến tại phường Thành Sen, Trần Phú bị lấn chiếm.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

