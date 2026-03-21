Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đăng tải bài viết "Người đi bộ... "mất" lối đi vì cây cảnh", phản ánh nội dung: trên địa bàn một số phường trung tâm của Hà Tĩnh, nhiều khu vực vỉa hè đang bị chiếm dụng, trở thành nơi trưng bày cây cảnh của không ít hộ gia đình.

Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...

Ảnh chụp ngày 18/3 và ngày 21/3 tại khu vực ngõ 25 - Nguyễn Huy Tự, cây cảnh vẫn "tràn" ra vỉa hè.

Không chỉ để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè mà tại một một số khu vực nhà văn hoá, khu vui chơi cũng bị nhiều người chiếm dụng để... trồng rau. Việc này diễn ra công khai như một sự "ngầm định" về chủ quyền của chủ nhà đối với phần không gian công cộng trước cửa nhà, làm mất lối đi của người dân và tiềm ẩn những nguy cơ cao về va chạm, tai nạn giao thông cũng như mất trật tự đô thị, mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi cơ quan truyền thông phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương cần vào cuộc, chủ động xử lý, chấn chỉnh, không để hình thành thói quen. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình trạng này vẫn chưa được xử lý. Qua khảo sát vào sáng 21/3, cây cảnh trước vỉa hè của nhiều gia đình vẫn còn nguyên hiện trạng như phản ánh trước đó.

Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, cây cảnh tràn ra vỉa hè vẫn chưa được dời dọn đúng quy định.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, UBND phường Thành Sen cho biết: Hiện nay, địa phương đang trong quá trình xây dựng văn bản, kế hoạch tuyên truyền để người dân tự thay đổi hành vi, chủ động dời dọn, sau đó mới đến khâu thành lập đoàn liên ngành để xử lý, cưỡng chế những gia đình không chấp hành chủ trương. Tuy nhiên, thời gian để các hộ hoàn thành di dời vẫn chưa có cụ thể.

Tình trạng chậu cây cảnh "tràn" ra vỉa hè tại một ngõ ở phường Thành Sen "án binh bất động" sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh.

Còn ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: "Hiện nay là cuối tuần, địa phương cũng trong giai đoạn dồn dập nhiều sự kiện nên vấn đề trên cũng đang giãn ra. Trước mắt, phường sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành trước".

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phường Trần Phú - nơi có thực trạng cây cảnh "lấn" vỉa hè trên đường Quang Trung cũng chưa có động thái xử lý. Sự chậm trễ này đặt ra câu hỏi về vai trò, trách nhiệm quản lý và thực hiện ý kiến chỉ đạo từ cấp trên của các địa phương liên quan?