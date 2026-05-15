Báo động tai nạn giao thông diễn biến phức tạp ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, các cấp, ngành và lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp khi số vụ, số người chết và số người tử vong vẫn ở mức cao, để lại những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội.

Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua diễn biến phức tạp.

Lúc 3h ngày 14/5, tài xế Lê Văn V. (SN 1984, trú thôn Linh Thung, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm mang BKS 50H-807.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi lưu thông tới Km 582+594 quốc lộ 1 thuộc địa phận TDP Hồng Sơn, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xe khách giường nằm xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 38AA - 590.xx do em Trần Văn S. (SN 2009, trú tại TDP Quyết Tiến, phường Hoành Sơn) cầm lái, di chuyển hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến em Trần Văn S. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy điện làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vào chiều 12/5.

Trước đó 2 ngày (12/5), tại địa bàn xã Hương Sơn và xã Trường Lưu, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 5 người thương vong.

Đặc biệt, vụ tai nạn giữa xe tải chở đất mang BKS 37C - 128.xx do tài xế Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ) điều khiển với xe máy điện do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970) cầm lái, chở mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940, cùng trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) trên đường ĐH36 đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu làm ông T. và cụ S. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe khách 16 chỗ và xe máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Sơn vào sáng 12/5.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng, trong 4 tháng (từ 15/12/2025 - 14/4/2026), trên địa bàn tỉnh xảy ra 135 vụ TNGT làm 80 người tử vong, 108 người bị thương. So với cùng kỳ, tăng 6 vụ (tăng 4,7%), giảm 12 người tử vong (giảm 13%), tăng 52 người bị thương (tăng 92,9%).

Từ giữa tháng 4 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 30 vụ TNGT làm 17 người tử vong, 26 người bị thương.

Lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng gia tăng gây áp lực cho công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng) cho hay: "Nguyên nhân chủ yếu khiến TNGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp là do một bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Các vi phạm về vượt quá tốc độ cho phép; tránh, vượt nhau sai quy định; vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến giao thông vẫn phổ biến. Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cơ giới theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hay độ, chế phương tiện còn tái diễn".

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Vào mùa gặt, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị chiếm dụng làm sân phơi lúa.

Bên cạnh đó, hành lang, lòng đường vẫn bị một số tổ chức, cá nhân tập kết nguyên vật liệu, dựng rạp cưới, gây mất ATGT. Đặc biệt, vào thời điểm này, người dân thường xuyên “tận dụng” lòng, lề đường để phơi lúa, rơm rạ nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Những “sân phơi” tự phát này đã thu hẹp diện tích mặt đường, buộc các phương tiện phải đi lấn sang làn đường ngược chiều hoặc len lỏi qua những khoảng trống chật hẹp.

Trước tình hình TNGT diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng cùng vào cuộc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Cụ thể, ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2026 với mục tiêu nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và kéo giảm TNGT ít nhất 5% so với năm 2025 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng và huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác bảo đảm giao thông.

Mới đây nhất, UBND tỉnh đã có Công điện số 4138 ngày 12/5 gửi các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ, nông sản, hải sản và đặt vật cản trái phép trên các tuyến đường bộ.

Công an xã Can Lộc yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Q. (SN 1983, trú thôn 10, xã Can Lộc) thu dọn lúa phơi lấn chiếm lòng đường trên tuyến đường trục thôn ở địa phương.

Đại tá Hà Hải Long - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Thời gian qua, đơn vị đã triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông liên quan tới học sinh, thanh thiếu niên; vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; tuyên truyền, ngăn ngừa TNGT cho người cao tuổi... Tuy nhiên, để kiềm chế, kéo giảm TNGT không chỉ phụ thuộc vào sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức tự giác của mỗi người dân. Mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định, quy tắc ATGT, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; luôn chú ý quan sát, làm chủ tốc độ; đi đúng phần đường, làn đường quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi lái xe.​