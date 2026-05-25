Công dân Hà Tĩnh dũng cảm phối hợp bắt đối tượng truy nã tại TP Hồ Chí Minh

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Phát hiện người có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, một công dân Hà Tĩnh đã kịp thời báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng.

Trước đó, ngày 25/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 6452/QĐTN-VPCQCSĐT, truy nã Lê Minh Hùng (SN 1988) trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quyết định truy nã đối tượng Lê Minh Hùng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành.

Khoảng 17 giờ ngày 24/5/2026, anh Lê Đức Hào (SN 1992, thường trú ở thôn 3, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh) phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã Lê Minh Hùng tại căn hộ 21.07, tầng 21, tòa nhà BS15 thuộc khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, anh Hào đã nhanh chóng báo tin tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để phối hợp xác minh.

Anh Lê Đức Hào (ngoài cùng bên trái) và lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (ảnh người dân cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với anh Hào tiếp cận địa điểm. Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định người đang lẩn trốn là đối tượng Lê Minh Hùng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng tại địa điểm nêu trên. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, đối tượng chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Việc anh Lê Đức Hào chủ động phát hiện, kịp thời báo tin và phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần cảnh giác, dũng cảm và trách nhiệm của công dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc".

Video: Lực lượng chức năng và anh Lê Đức Hào phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng truy nã (video người dân cung cấp).

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
