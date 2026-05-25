Công dân Hà Tĩnh dũng cảm phối hợp bắt đối tượng truy nã tại TP Hồ Chí Minh

Trước đó, ngày 25/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 6452/QĐTN-VPCQCSĐT, truy nã Lê Minh Hùng (SN 1988) trú tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

﻿ Quyết định truy nã đối tượng Lê Minh Hùng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành.

Khoảng 17 giờ ngày 24/5/2026, anh Lê Đức Hào (SN 1992, thường trú ở thôn 3, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh) phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã Lê Minh Hùng tại căn hộ 21.07, tầng 21, tòa nhà BS15 thuộc khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, anh Hào đã nhanh chóng báo tin tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để phối hợp xác minh.

Anh Lê Đức Hào (ngoài cùng bên trái) và lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (ảnh người dân cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với anh Hào tiếp cận địa điểm. Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định người đang lẩn trốn là đối tượng Lê Minh Hùng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng tại địa điểm nêu trên. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, đối tượng chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Việc anh Lê Đức Hào chủ động phát hiện, kịp thời báo tin và phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần cảnh giác, dũng cảm và trách nhiệm của công dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc".