Phát hiện quả bom dài hơn 1m khi cải tạo vườn nhà

(Baohatinh.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.
Sáng 19/5, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy thành công quả bom MK 81 do Mỹ ném xuống trong chiến tranh.
Trước đó, vào ngày 17/5, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh di chuyển quả bom về thao trường bắn xã Toàn Lưu, tiến hành tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo cơ quan chuyên môn, đây là loại bom MK 81-250LBS, có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ, do đế quốc Mỹ ném xuống trong chiến tranh.
Tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh sử dụng vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gióng lên hồi chuông báo động về những lệch lạc đáng lo ngại trong nhận thức và cách hành xử của giới trẻ.
Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Trước diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa video va chạm thực tế vào tuyên truyền tại doanh nghiệp vận tải và đơn vị sát hạch giấy phép lái xe.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.