Phát hiện quả bom dài hơn 1m khi cải tạo vườn nhà

Dương Hoàng
(Baohatinh.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.

Sáng 19/5, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy thành công quả bom MK 81 do Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

Quả bom được phát hiện tại vườn bà Nguyễn Thị Hiến.

Trước đó, vào ngày 17/5, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh di chuyển quả bom về thao trường bắn xã Toàn Lưu, tiến hành tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan chuyên môn, đây là loại bom MK 81-250LBS, có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ, do đế quốc Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

