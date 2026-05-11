Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông

Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT được đề xuất xử phạt tới 60 triệu đồng (Ảnh: Trần Thanh).

Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT, Bộ Công an) để phù hợp quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên môi trường điện tử.

Cụ thể, trưởng phòng này có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 60 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thẩm quyền cho trưởng công an cấp xã xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe cũng được bổ sung vào dự thảo vì hiện nay công an xã được giao thực hiện đăng ký xe.

Dự thảo cũng bổ sung, phân định thẩm quyền cho CSGT xử phạt các vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Các vi phạm bị xử phạt như: Trung tâm sát hạch lái xe không duy trì đủ các điều kiện quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ theo quy định của một kỳ sát hạch lái xe; người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết; cơ sở đào tạo lái xe tổ chức đào tạo lái xe ngoài địa điểm được ghi trong giấy phép…

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm về xe kinh doanh vận tải để phù hợp với pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ.

Vi phạm được bổ sung gồm: Điều khiển xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng đón, trả cán bộ, công chức, viên chức, công nhân không đúng địa điểm trong hợp đồng vận tải đã ký; đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh; có hợp đồng điện tử nhưng không đúng theo quy định, hoặc tự ý thay đổi thông tin của hợp đồng điện tử, danh sách hành khách…

Đáng chú ý, dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định bãi bỏ hình thức xử phạt tịch thu phương tiện khi thực hiện hành vi tái phạm các hành vi vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật.

Đồng thời bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” khi chạy trên đường cao tốc.

Mức phạt tiền 5-6 triệu đồng đối với cá nhân, 10-12 triệu đồng với tổ chức là chủ xe vận tải nội bộ thực hiện một trong các hành vi:

- Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định, làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát.

- Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định 168/2024, phạt tiền 6.727 tỷ đồng

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, sau hơn một năm thực hiện Nghị định 168/2024 cơ bản đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý trên 3,3 triệu trường hợp, phạt tiền hơn 6.727 tỷ đồng. Trong đó có hơn 634.550 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 16,7% các hành vi vi phạm); 3.400 lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,09%); gần 38.000 trường hợp chở hàng quá tải trọng (chiếm 1% các hành vi vi phạm); 786.500 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (20,6%); 147.300 trường hợp vi phạm trong độ tuổi học sinh (chiếm 4,43% các hành vi vi phạm).

Trong thời gian này, theo Bộ Công an, xảy ra 18.447 vụ, làm chết 10.379 người, bị thương 12.282 người. Bộ Công an nhận định tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp.