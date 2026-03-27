Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt giao thông

Nghị định 100/2019 bị bãi bỏ từ 15/5 sau khi các quy định xử phạt giao thông được tách thành các nghị định chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý.

Ngày 26/3, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ 15/5/2026. Việc ban hành văn bản này đồng thời bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019.

Nghị định 100 được ban hành năm 2019, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bao gồm hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử lý.

Một trong những nội dung quan trọng là xử phạt nghiêm hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe, theo nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có cồn. Mức phạt tăng dần theo từng ngưỡng vi phạm, trong đó người điều khiển ôtô có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, xe máy 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Trong giai đoạn 2019-2025, việc áp dụng mức phạt cao và xử lý nghiêm theo nghị định này đã góp phần thay đổi hành vi người tham gia giao thông, hình thành thói quen hạn chế sử dụng rượu bia khi lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa dừng xử phạt mà do các quy định đã được tách bạch theo từng lĩnh vực.

CSGT làm việc trên đường Phạm Hùng ở Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Trong lĩnh vực đường bộ, Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025 đã thay thế phần lớn nội dung xử phạt của Nghị định 100. Văn bản này tiếp tục duy trì nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, đồng thời bổ sung cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe, tối đa 12 điểm; người bị trừ hết điểm phải thi lại. Cơ chế quản lý điểm thay cho tước giấy phép theo thời hạn là thay đổi lớn.

Ngày 22/12/2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 336 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, hoàn thiện thêm hệ thống xử phạt và tách bạch với lĩnh vực đường sắt.

Như vậy, hệ thống xử phạt giao thông đã chuyển từ một nghị định tổng hợp sang các nghị định chuyên ngành. Lĩnh vực đường bộ và đường sắt được điều chỉnh riêng, trong đó các quy định về nồng độ cồn và cơ chế quản lý giấy phép lái xe tiếp tục được duy trì và siết chặt.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập gần karaoke Lan Anh Club (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.
Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ, sau đó thỏa thuận giá cả, cách thức ghép…
Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.