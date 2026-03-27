Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt giao thông

Ngày 26/3, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ 15/5/2026. Việc ban hành văn bản này đồng thời bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019.

Nghị định 100 được ban hành năm 2019, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bao gồm hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử lý.

Một trong những nội dung quan trọng là xử phạt nghiêm hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe, theo nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có cồn. Mức phạt tăng dần theo từng ngưỡng vi phạm, trong đó người điều khiển ôtô có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, xe máy 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Trong giai đoạn 2019-2025, việc áp dụng mức phạt cao và xử lý nghiêm theo nghị định này đã góp phần thay đổi hành vi người tham gia giao thông, hình thành thói quen hạn chế sử dụng rượu bia khi lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa dừng xử phạt mà do các quy định đã được tách bạch theo từng lĩnh vực.

CSGT làm việc trên đường Phạm Hùng ở Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Trong lĩnh vực đường bộ, Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025 đã thay thế phần lớn nội dung xử phạt của Nghị định 100. Văn bản này tiếp tục duy trì nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, đồng thời bổ sung cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe, tối đa 12 điểm; người bị trừ hết điểm phải thi lại. Cơ chế quản lý điểm thay cho tước giấy phép theo thời hạn là thay đổi lớn.

Ngày 22/12/2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 336 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, hoàn thiện thêm hệ thống xử phạt và tách bạch với lĩnh vực đường sắt.

Như vậy, hệ thống xử phạt giao thông đã chuyển từ một nghị định tổng hợp sang các nghị định chuyên ngành. Lĩnh vực đường bộ và đường sắt được điều chỉnh riêng, trong đó các quy định về nồng độ cồn và cơ chế quản lý giấy phép lái xe tiếp tục được duy trì và siết chặt.