Một hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm ở khu vực nghĩa trang

(Baohatinh.vn) - Trước đó, hộ dân này đã bao chiếm gần 317m² đất để xây dựng khu lăng mộ, thuộc phần đất do UBND phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) quản lý.
Thời gian qua, gia đình bà B.T.S (cư trú TDP 2 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) đã có hành vi bao chiếm đất tại khu vực nghĩa trang Hàng Cầy, thuộc địa bàn các TDP 1, 2, 3 Đậu Liêu. Diện tích đất bao chiếm là 316,59m² (kích thước 17,3m x 18,3m), nằm trên phần đất do UBND phường quản lý, bao gồm đất nghĩa trang và một phần đất bờ khe.
Xét thấy hành vi bao chiếm đất để xây công trình lăng mộ của gia đình bà S đã vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã yêu cầu gia đình bà phải tự giác phục hồi nguyên trạng mặt bằng toàn bộ diện tích đất bao chiếm; thời hạn hoàn thành trước ngày 25/4/2026.
Được cán bộ cơ quan chuyên môn của phường Nam Hồng Lĩnh tuyên truyền, vận động và giải thích các quy định của pháp luật, gia đình bà S đã nhận thức rõ hành vi của mình, đồng thời chủ động huy động nhân lực, phương tiện để tháo dỡ công trình vi phạm nhằm hoàn trả mặt bằng theo đúng yêu cầu.
Việc chủ động tháo dỡ công trình vi phạm của gia đình bà S góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn, hạn chế phát sinh các trường hợp tương tự.
Thời gian tới, UBND phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và các TDP tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các khu vực nghĩa trang nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
