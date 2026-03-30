Nhiều lo ngại khi nghĩa trang gần nhà dân, “áp” Văn Miếu

(Baohatinh.vn) - Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.

Nghĩa trang Đội Mốt nằm ngay cạnh Di tích lịch sử - văn hoá Văn Miếu (phường Thành Sen).

Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen) nằm gần khu dân cư đang gây nhiều băn khoăn khi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Theo ghi nhận, nhiều vị trí các ngôi mộ chỉ cách nhà dân một khoảng rất ngắn.

Nghĩa trang nằm ngay cạnh khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sinh sống gần khu vực nghĩa trang, ông Đặng Sỹ Nuôi (tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen) không khỏi lo lắng: “Những năm gần đây, nghĩa trang mở rộng dần, mộ phần nằm sát khu dân cư. Thực tế này không chỉ bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của người dân sinh sống cạnh đây”.

Bên cạnh đó, nỗi lo về môi trường cũng hiện hữu. Nhiều người dân cho biết, vào những thời điểm nắng nóng hoặc dịp lễ, việc thắp hương, đốt vàng mã diễn ra thường xuyên, khiến không khí xung quanh bị ảnh hưởng.

Nghĩa trang và Văn Miếu chỉ cách nhau một dãy cây, bức tường rào.

Đáng chú ý, khu vực nghĩa trang Đội Mốt cũng nằm cạnh Di tích lịch sử - văn hóa Văn Miếu. Nhiều ý kiến cho rằng thực trạng này phần nào ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích khi Văn Miếu là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, nơi người dân và học sinh đến dâng hương, tham quan, học tập.

Ông Trần Văn Khanh (Tổ dân phố Tân Trung, phường Trần Phú) cho biết: “Mỗi lần đưa cháu đến tham quan tại Văn Miếu tôi cũng rất ái ngại khi ngay bên cạnh di tích lịch sử - văn hóa này lại là rất nhiều ngôi mộ. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm có giải pháp, có thể chỉnh trang hoặc di dời để không ảnh hưởng đến không gian văn hóa - lịch sử của Văn Miếu”.

Theo tìm hiểu, nhiều nghĩa trang do các phường, xã (cũ) trước đây quản lý thiếu quy hoạch cụ thể, chưa có hệ thống hàng rào, cây xanh để bảo vệ cũng như xác định rõ ranh giới giữa đất nghĩa trang với đất sản xuất nông nghiệp, đất dự phòng và các khu vực lân cận. Nghĩa trang Đội Mốt cũng nằm trong thực trạng chung đó khi có những bất cập ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường cũng như đời sống người dân xung quanh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Minh (Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Thành Sen) cho biết: “Nghĩa trang này đã tồn tại từ nhiều năm trước, khi khu vực dân cư còn thưa thớt. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, không chỉ dân cư phát triển nhanh mà phạm vi nghĩa trang cũng dần mở rộng, khiến khoảng cách giữa nghĩa trang và khu dân cư ngày càng bị thu hẹp.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ triển khai các giải pháp nhằm chỉnh trang khu vực nghĩa trang như trồng cây xanh, xây dựng hàng rào để xác định ranh giới, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường. Cùng với đó, chính quyền sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xây dựng mới phần mộ trong khu vực. Đối với các phần mộ đã có từ trước, nếu có nhu cầu tôn tạo, sửa chữa, người dân cần báo cáo chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định”.

Câu chuyện nghĩa trang nằm sát khu dân cư, lại gần di tích văn hóa, nhìn rộng ra, không chỉ là vấn đề riêng của một địa phương, mà còn là bài toán chung trong công tác quy hoạch đô thị. Việc giải quyết hài hòa giữa nhu cầu tâm linh và đời sống dân sinh là điều cần được quan tâm đúng mức, để hướng tới một không gian sống văn minh, bền vững.

