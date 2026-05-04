Khói đốt rơm rạ: Nỗi ám ảnh mùa gặt

Theo Sở NN&MT Hà Tĩnh, dù đã có nhiều khuyến cáo, tuy nhiên, tình trạng đốt rơm rạ vẫn còn xảy ra tại các địa phương.

Việc đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật có ích, hệ sinh thái ruộng lúa; làm bốc hơi nước trong đất và lâu dài có thể gây hiện tượng đất chai cứng, nghèo dinh dưỡng; ngoài ra, tình trạng đốt rơm rạ còn gây ô nhiễm môi trường không khí (bụi, khói) ảnh hưởng đến sinh hoạt dân cư nông thôn, đô thị, làm mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường; nhiều đám cháy lan rộng tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát an toàn cháy nổ trên địa bàn.

Sở NN&MT đề nghị các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến tận tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, xóm, các hộ gia đình, người dân sản xuất nông nghiệp về tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường, đối với sức khoẻ người dân, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và hệ luỵ đối với sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân về việc thu gom, xử lý, bảo quản, sử dụng rơm rạ sau thu hoạch; về vai trò, tầm quan trọng của rơm rạ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.

Theo dõi, khuyến khích, đôn đốc bà con nông dân trên địa bàn áp dụng các biện pháp thu hồi, xử lý, sử dụng rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp vào các mục đích có ích, hiệu quả và thân thiện với môi trường.