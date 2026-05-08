Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân ở xã Sơn Giang

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an vì nhà cửa bị uy hiếp.
Chị Nguyễn Thị Thìn cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đắp đất, kè bờ để gia cố, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khu vực này lại tiếp tục bị sạt lở”.
Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các giải pháp tạm thời để hạn chế; đồng thời xây dựng phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn hoặc nước sông dâng cao. Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại khu vực này. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang
Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.
Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Trước những nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng do rượu ngâm gây ra, mỗi người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu tự chế không rõ nguồn gốc, thành phần để bảo vệ sức khoẻ.