Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân ở xã Sơn Giang

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an vì nhà cửa bị uy hiếp.

Sống cạnh khu vực sạt lở, gia đình bà Phan Thị Tuyết ở thôn Yên Long luôn trong tâm trạng thấp thỏm. Nhiều diện tích đất vườn cùng cây cối đã bị dòng nước cuốn xuống lòng sông. Điều đáng lo hơn, điểm sạt lở hiện đã áp sát phần móng nhà.
Sạt lở đã khiến nền nhà của gia đình bà Tuyết xuất hiện nhiều vết nứt. “Chúng tôi đã tìm mọi cách, bỏ hàng trăm triệu đồng mua đất, đá rồi chằng néo nhà cửa nhưng cũng chỉ tạm thời vậy thôi. Mỗi lần mưa lớn hay nước sông dâng là cả nhà mất ăn mất ngủ vì lo” - bà Tuyết chia sẻ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thìn (thôn Yên Long) cũng đang sống trong cảnh bất an vì sạt lở. Toàn bộ đất vườn đã bị dòng nước cuốn trôi. Điểm sạt lở tiếp tục khoét sâu vào khu vực chuồng trại, tạo nên những hàm ếch lớn dưới chân công trình, khiến tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Chị Nguyễn Thị Thìn cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đắp đất, kè bờ để gia cố, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khu vực này lại tiếp tục bị sạt lở”.
Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua thôn Yên Long đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng 2 năm trở lại đây mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Khu vực sạt lở kéo dài hơn 1,5 km dọc theo bờ sông, nhiều đoạn đã lấn sâu vào khu dân cư từ 10 - 12 m, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 20 hộ dân.
Trong bối cảnh thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố đang tiếp tục đe dọa sự an toàn và cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Yên Long. Người dân nơi đây mong muốn các cấp, ngành sớm triển khai giải pháp chống sạt lở bền vững nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống bên dòng sông Ngàn Phố.

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các giải pháp tạm thời để hạn chế; đồng thời xây dựng phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa lớn hoặc nước sông dâng cao. Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại khu vực này. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang

