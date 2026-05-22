Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng

Hồng Việt – Đình Phi
(Baohatinh.vn) - Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cuối năm 2025, sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh dài 5 km nối quốc lộ 1 đi qua nhiều thôn ở xã Cẩm Hưng trở nên thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương của người dân trên địa bàn.
Tuy nhiên, một bất cập nảy sinh đó là hai bên tuyến đường chưa có lề gây mất an toàn giao thông.
Theo một số người dân thường xuyên qua lại trên tuyến đường này, đã có nhiều người, phương tiện bị rơi xuống ruộng do không có lề đường.
Anh Lê Ngọc Long (thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hưng), người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này cho biết: "Sau khi được nâng cấp, mặt đường cao hơn chân ruộng từ 1,8-2m nhưng không có lề đường nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm".
Theo ông Trần Đình Luy - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Tiến Thắng, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, trong đó nhiều xe tải trọng lớn. Tuy nhiên, việc chưa có lề đường đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân luôn thấp thỏm lo lắng khi đi lại.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Hưng cho biết: "Trước thực trạng chưa có lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, địa phương sẽ tiến hành khảo sát thực tế để đưa ra phương án mở rộng lề đường, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông".
Trước lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, việc đầu tư lề đường và hệ thống hộ lan trên tuyến đường này là yêu cầu cấp thiết, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp người dân yên tâm đi lại, sản xuất, kinh doanh.

