Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công quốc lộ 8

(Baohatinh.vn) - Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.

Quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1

Dẫn chúng tôi đi xem các vết nứt trên tường cùng nhiều mảng gạch ốp bị bong tróc trong căn nhà 2 tầng, chị Nguyễn Thị Hiệp, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 cho biết: "Từ đầu năm 2023, khi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn được triển khai thi công, ngôi nhà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng".

Gạch ốp trên tường nhà của gia đình chị Hiệp bị bong tróc mà nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng trong quá trình thi công quốc lộ 8.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại nhà chị Phạm Thị Tuyết Nhung, xã Sơn Kim 1. Thời điểm trước khi thi công dự án, ngôi nhà của gia đình chị chưa có dấu hiệu nứt nẻ.

Nhưng tháng 7/2023, khi các đơn vị thi công tiến hành lu lèn nền đường thì ngôi nhà của gia đình chị Nhung xuất hiện nhiều vết rạn, nứt gãy tại các vị trí tường, dầm.

Các vết rạn, nứt xuất hiện trong căn nhà của gia đình chị Phạm Thị Tuyết Nhung.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8 đoạn Km37 - Km85+300 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA 4 quản lý, triển khai giai đoạn 2012-2024, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.162 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, nhiều nhà cửa, công trình của các hộ dân ở xã Sơn Kim 1 bị hư hỏng, nứt nẻ. Ban QLDA 4 đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm giám định thiệt hại cho hàng trăm hộ dân, trong đó 180 hộ dân đã nhận gần 3 tỷ đồng bồi thường. Sau khi người dân kiến nghị giám định lại, Ban QLDA 4 xác định thiệt hại tăng thêm 2,3 tỷ đồng đối với 169 hộ, song đến nay vẫn chưa thực hiện chi trả.

Nhiều hộ dân xã Sơn Kim 1 sống hai bên tuyến quốc lộ 8 bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường.

Ông Trần Quốc Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: "Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, thống kê và thống nhất phương án bồi thường với số tiền thiệt hại tăng thêm là 2,3 tỷ đồng cho các hộ bị ảnh hưởng. Nhà thầu cũng đã cam kết bồi thường, hỗ trợ, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền".

Cũng trong 3 năm qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 4 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung) khẩn trương xử lý dứt điểm công tác bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng, song đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Văn bản UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Việc phát triển hạ tầng giao thông là cần thiết, nhưng đi cùng đó, quyền lợi chính đáng của người dân cần được đảm bảo. Các cơ quan chức năng, Ban Quản lý dự án cần sớm đốc thúc nhà thầu có phương án bồi thường thỏa đáng, kịp thời, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.