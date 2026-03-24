Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công quốc lộ 8

Quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1

Dẫn chúng tôi đi xem các vết nứt trên tường cùng nhiều mảng gạch ốp bị bong tróc trong căn nhà 2 tầng, chị Nguyễn Thị Hiệp, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 cho biết: "Từ đầu năm 2023, khi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn được triển khai thi công, ngôi nhà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng".

Gạch ốp trên tường nhà của gia đình chị Hiệp bị bong tróc mà nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng trong quá trình thi công quốc lộ 8.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại nhà chị Phạm Thị Tuyết Nhung, xã Sơn Kim 1. Thời điểm trước khi thi công dự án, ngôi nhà của gia đình chị chưa có dấu hiệu nứt nẻ.

Nhưng tháng 7/2023, khi các đơn vị thi công tiến hành lu lèn nền đường thì ngôi nhà của gia đình chị Nhung xuất hiện nhiều vết rạn, nứt gãy tại các vị trí tường, dầm.

Các vết rạn, nứt xuất hiện trong căn nhà của gia đình chị Phạm Thị Tuyết Nhung.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8 đoạn Km37 - Km85+300 được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA 4 quản lý, triển khai giai đoạn 2012-2024, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.162 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, nhiều nhà cửa, công trình của các hộ dân ở xã Sơn Kim 1 bị hư hỏng, nứt nẻ. Ban QLDA 4 đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm giám định thiệt hại cho hàng trăm hộ dân, trong đó 180 hộ dân đã nhận gần 3 tỷ đồng bồi thường. Sau khi người dân kiến nghị giám định lại, Ban QLDA 4 xác định thiệt hại tăng thêm 2,3 tỷ đồng đối với 169 hộ, song đến nay vẫn chưa thực hiện chi trả.

Nhiều hộ dân xã Sơn Kim 1 sống hai bên tuyến quốc lộ 8 bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường.

Ông Trần Quốc Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: "Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, thống kê và thống nhất phương án bồi thường với số tiền thiệt hại tăng thêm là 2,3 tỷ đồng cho các hộ bị ảnh hưởng. Nhà thầu cũng đã cam kết bồi thường, hỗ trợ, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền".

Cũng trong 3 năm qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 4 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung) khẩn trương xử lý dứt điểm công tác bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng, song đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Văn bản UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Việc phát triển hạ tầng giao thông là cần thiết, nhưng đi cùng đó, quyền lợi chính đáng của người dân cần được đảm bảo. Các cơ quan chức năng, Ban Quản lý dự án cần sớm đốc thúc nhà thầu có phương án bồi thường thỏa đáng, kịp thời, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.