Cầu qua sông Nhà Lê bị gãy, hàng trăm hộ dân gặp khó

Cầu Ông Đương là tuyến giao thông quan trọng kết nối thôn Tân Khê với các khu vực sản xuất và nhiều địa bàn lân cận của xã Kỳ Anh. Cây cầu có chiều dài gần 30m, rộng chỉ hơn 2m, được xây dựng từ hàng chục năm trước, hiện đang trong tình trạng chực chờ đổ sập.

Hiện trạng cầu Ông Đương sau khi bị sụt lún nhịp giữa.

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự cố, cây cầu đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp do tuổi thọ công trình cao và thường xuyên chịu tác động của mưa lũ. Sau trận lũ lớn vào tháng 10/2025, tình trạng hư hỏng trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhịp cầu giữa đã bị sụt lún mạnh và kéo theo thân cầu gãy gập. Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Kết cấu cây cầu không còn bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã tiến hành đặt biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn để ngăn người dân qua lại.

Thân cầu đã bị sụp và võng xuống lòng sông.

Cầu Ông Đương phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân tại thôn Tân Khê và các khu vực lân cận. Đặc biệt, đây còn là tuyến đường chính phục vụ sản xuất hơn 100 ha lúa của người dân địa phương. Cây cầu hư hỏng nghiêm trọng khiến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Dầm cầu cũng bị đứt gãy.

Từ khi cây cầu bị hư hỏng và phải cấm lưu thông, người dân muốn sang bờ bên kia buộc phải đi đường vòng 10 km, khiến thời gian di chuyển kéo dài. Việc vận chuyển phân bón, giống cây trồng và các loại vật tư nông nghiệp đều gặp trở ngại. Vào mùa thu hoạch, việc vận chuyển lúa và nông sản về nhà hoặc đưa đến nơi tiêu thụ cũng mất nhiều công sức, chi phí tăng cao.

Các hộ chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Việc đưa gia súc, gia cầm từ khu vực này sang khu vực khác phải đi đường vòng xa, vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã tiến hành rào chắn để ngăn người dân qua lại.

Ông Trần Đức Thịnh, người dân thôn Tân Khê cho biết: "Cây cầu này gắn bó với người dân chúng tôi từ rất lâu. Từ khi cầu gặp sự cố, cả vùng này lâm vào tình trạng “gần nhà mà xa cửa ngõ”. Nhìn thấy cánh đồng trước mắt nhưng phải đi vòng cả chục phút mới đến nơi. Điều bà con lo nhất là cây cầu có thể sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm quan tâm đầu tư sửa chữa hoặc xây dựng mới để người dân yên tâm sinh hoạt và sản xuất".

Theo cán bộ thôn Tân Khê, mặc dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của công trình và bố trí các vật cản để ngăn người dân qua lại, song vẫn còn một số trường hợp bất chấp nguy hiểm. Do quãng đường vòng quá xa, một số người vẫn lén dắt xe máy hoặc đi bộ qua cây cầu nhằm tiết kiệm thời gian. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Bà Đồng Thị Lạc - Bí thư Chi bộ thôn Tân Khê chia sẻ: "Do nhu cầu đi lại và sản xuất quá lớn nên vẫn còn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm, tự ý đi qua cầu. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm, kiểm tra thực tế và có giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn”.

Người dân mong chờ một cây cầu mới để ổn định sản xuất và đời sống.

Tại các cuộc sinh hoạt cộng đồng, họp HĐND xã thời gian qua, vấn đề cầu Ông Đương liên tục được thôn đưa ra kiến nghị. Người dân và địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm khảo sát, có phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sản xuất, đời sống.

Trước thực trạng cây cầu hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ luôn hiện hữu, người dân thôn Tân Khê và các địa bàn lân cận đang từng ngày mong chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Việc sớm có phương án sửa chữa hoặc đầu tư xây dựng mới cầu Ông Đương không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.