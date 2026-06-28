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Hoàn thiện các hạng mục để cống T21 phát huy hiệu quả

Tuỳ Phong
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(Baohatinh.vn) - Người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) mong muốn cống T21 được hoàn thiện đồng bộ để việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định.

Cống T21 nằm trên cánh đồng thuộc thôn Tân Xuyên và thôn Tân Mỹ (xã Đức Thọ), được đầu tư xây dựng từ năm 2025 nhằm dẫn nước từ kênh Ngàn Trươi phục vụ tưới tiêu cho hơn 100 ha lúa của các địa phương thuộc huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc (cũ). Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào khai thác, hệ thống công trình chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu hạng mục dẫn và phân phối nước từ cống vào nội đồng, khiến công trình chưa phát huy hết công năng theo mục tiêu thiết kế.

Cống T21 nằm trên cánh đồng thuộc thôn Tân Xuyên và thôn Tân Mỹ (xã Đức Thọ), được đầu tư xây dựng từ năm 2025 nhằm dẫn nước từ kênh Ngàn Trươi phục vụ tưới tiêu cho hơn 100 ha lúa của các địa phương thuộc huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc (cũ). Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào khai thác, hệ thống công trình chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu hạng mục dẫn và phân phối nước từ cống vào nội đồng, khiến công trình chưa phát huy hết công năng theo mục tiêu thiết kế.

Theo phản ánh của người dân, các hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống dẫn và phân phối nước từ cống T21 vào các tuyến kênh nội đồng chưa được đầu tư đồng bộ. Do thiếu các hạng mục kết nối này, nguồn nước từ kênh Ngàn Trươi đã được dẫn về đến cống nhưng không thể phân phối đến các thửa ruộng theo thiết kế, khiến nhiều diện tích sản xuất thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước tưới (Ảnh do người dân cung cấp trước thời điểm sản xuất lúa hè thu năm 2026).

Theo phản ánh của người dân, các hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống dẫn và phân phối nước từ cống T21 vào các tuyến kênh nội đồng chưa được đầu tư đồng bộ. Do thiếu các hạng mục kết nối này, nguồn nước từ kênh Ngàn Trươi đã được dẫn về đến cống nhưng không thể phân phối đến các thửa ruộng theo thiết kế, khiến nhiều diện tích sản xuất thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước tưới (Ảnh do người dân cung cấp trước thời điểm sản xuất lúa hè thu năm 2026).

Ghi nhận của PV, cống T21 được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, gồm 2 khoang cống, lắp đặt cửa van điều tiết để lấy nước từ kênh Ngàn Trươi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ghi nhận của PV, cống T21 được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, gồm 2 khoang cống, lắp đặt cửa van điều tiết để lấy nước từ kênh Ngàn Trươi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thời điểm ghi nhận (chiều 25/6), mực nước từ kênh Ngàn Trươi đổ về cống T21 dồi dào, các vùng sản xuất lân cận cũng đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, phía cống không có hệ thống kênh dẫn hoặc công trình phân phối nước kết nối với đồng ruộng. Vì vậy, dù nguồn nước đã được đưa về đến cống, việc cấp nước cho các diện tích sản xuất vẫn chỉ được thông qua các kênh dẫn tạm.

Thời điểm ghi nhận (chiều 25/6), mực nước từ kênh Ngàn Trươi đổ về cống T21 dồi dào, các vùng sản xuất lân cận cũng đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, phía cống không có hệ thống kênh dẫn hoặc công trình phân phối nước kết nối với đồng ruộng. Vì vậy, dù nguồn nước đã được đưa về đến cống, việc cấp nước cho các diện tích sản xuất vẫn chỉ được thông qua các kênh dẫn tạm.

Bà Lê Thị Hòa - Trưởng thôn Tân Xuyên (xã Đức Thọ) cho biết: &quot;Đầu vụ sản xuất lúa hè thu năm 2026, nhiều diện tích lúa tại xứ đồng của hai thôn Tân Xuyên và Tân Mỹ gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Trước thực trạng đó, địa phương đã tiến hành khắc phục bằng cách xây dựng tuyến mương tạm để dẫn nước từ kênh chính vào đồng ruộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần được đầu tư đồng bộ hệ thống kênh dẫn và các công trình điều tiết nước từ cống T21 vào nội đồng thì mới bảo đảm cấp nước ổn định, phát huy hiệu quả của công trình&quot;.

Bà Lê Thị Hòa - Trưởng thôn Tân Xuyên (xã Đức Thọ) cho biết: "Đầu vụ sản xuất lúa hè thu năm 2026, nhiều diện tích lúa tại xứ đồng của hai thôn Tân Xuyên và Tân Mỹ gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Trước thực trạng đó, địa phương đã tiến hành khắc phục bằng cách xây dựng tuyến mương tạm để dẫn nước từ kênh chính vào đồng ruộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần được đầu tư đồng bộ hệ thống kênh dẫn và các công trình điều tiết nước từ cống T21 vào nội đồng thì mới bảo đảm cấp nước ổn định, phát huy hiệu quả của công trình".

Tuyến mương tạm được địa phương đào chỉ đủ dẫn một phần dòng chảy từ kênh chính vào đồng ruộng. Do không được đầu tư kiên cố nên khả năng dẫn và điều tiết nước rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu tưới cho diện tích canh tác.

Tuyến mương tạm được địa phương đào chỉ đủ dẫn một phần dòng chảy từ kênh chính vào đồng ruộng. Do không được đầu tư kiên cố nên khả năng dẫn và điều tiết nước rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu tưới cho diện tích canh tác.

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Những hạng mục chưa được hoàn thiện đồng bộ khiến cống T21 chưa phát huy hết công năng sử dụng. “Chúng tôi đã phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền để việc sản xuất được thuận lợi, hiệu quả hơn, đến nay địa phương đã vào cuộc giải quyết, đáp ứng nước tưới cho vụ hè thu năm 2026. Song về lâu dài, cần xây dựng hệ thống kênh dẫn kiên cố để cống để phát huy tối đa hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn trả trạng thái các tuyến đường lân cận" - ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng thôn Tân Mỹ (xã Đức Thọ) cho biết.​
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Qua trao đổi, người dân địa phương bày tỏ mong muốn sớm có tuyến kênh phụ để điều tiết nước hợp lý và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn trả, khôi phục chất lượng tuyến đường gần kênh T21 sau khi thi công hoàn thành.
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Việc sớm hoàn thiện đồng bộ các hạng mục công trình và khắc phục hạ tầng liên quan được kỳ vọng sẽ giúp cống T21 phát huy hiệu quả thiết thực trong phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Video: Hoàn thiện các hạng mục để phát huy hiệu quả cống T21.

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Tags:

#cống T21 #cống nước #Kênh Ngàn Trươi #sản xuất #Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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