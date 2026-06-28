Hoàn thiện các hạng mục để cống T21 phát huy hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Người dân xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) mong muốn cống T21 được hoàn thiện đồng bộ để việc điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được ổn định.
Những hạng mục chưa được hoàn thiện đồng bộ khiến cống T21 chưa phát huy hết công năng sử dụng. “Chúng tôi đã phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền để việc sản xuất được thuận lợi, hiệu quả hơn, đến nay địa phương đã vào cuộc giải quyết, đáp ứng nước tưới cho vụ hè thu năm 2026. Song về lâu dài, cần xây dựng hệ thống kênh dẫn kiên cố để cống để phát huy tối đa hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn trả trạng thái các tuyến đường lân cận" - ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng thôn Tân Mỹ (xã Đức Thọ) cho biết.
Qua trao đổi, người dân địa phương bày tỏ mong muốn sớm có tuyến kênh phụ để điều tiết nước hợp lý và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn trả, khôi phục chất lượng tuyến đường gần kênh T21 sau khi thi công hoàn thành.
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