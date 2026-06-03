Bao giờ biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 được sửa chữa?

(Baohatinh.vn) - Hàng loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến ĐH.38 nối xã Can Lộc và xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tình trạng xuống cấp của hệ thống biển báo khiến người tham gia giao thông, đặc biệt là người lần đầu lưu thông qua tuyến đường này, dễ rơi vào thế bị động.
Tuyến đường ĐH.38 được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông động lực kết nối khu vực Can Lộc – Xuân Lộc và Đồng Lộc. Việc hoàn thiện và duy tu hệ thống biển báo giao thông là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm lưu thông an toàn, thuận lợi, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc tiếp tục xảy ra.
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