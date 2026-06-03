Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Bao giờ biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 được sửa chữa?

Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hàng loạt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên tuyến ĐH.38 nối xã Can Lộc và xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

bqbht_br_1.jpg
Tuyến ĐH.38 dài 4,8 km nối từ đường tỉnh 548 thuộc xã Can Lộc đến quốc lộ 15B xã Đồng Lộc, đi qua xã Xuân Lộc là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương.
bqbht_br_3a.jpg
Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào sử dụng, nhiều biển báo giao thông, biển chỉ dẫn trên tuyến đoạn giáp ranh giữa thôn Xuân Thủy, xã Can Lộc và thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc đã bị hư hỏng, gãy đổ hoặc nghiêng ngả nhưng chưa được sửa chữa, thay thế.
bqbht_br_4.jpg
Tại nhiều vị trí, biển báo đã mất, chỉ còn trơ lại cột sắt hoặc cột bị gãy đổ. Một số biển chỉ dẫn bị mất hoàn toàn khiến việc nhận diện hướng đi gặp nhiều khó khăn.
2.jpg
10b.jpg
Tình trạng xuống cấp của hệ thống biển báo khiến người tham gia giao thông, đặc biệt là người lần đầu lưu thông qua tuyến đường này, dễ rơi vào thế bị động.
bqbht_br_5a.jpg
Là người thường xuyên di chuyển trên tuyến ĐH.38, chị Võ Thị Quỳnh - thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc (người bên phải) cho biết: "Biển báo nhiều chỗ bị hư hỏng khiến việc quan sát, nhận biết rất khó khăn, nhất là ban đêm hoặc trời mưa. Người dân chúng tôi đi qua đây lúc nào cũng phải tự nhắc nhau chạy chậm, chú ý hơn vì sợ xảy ra va chạm".
bqbht_br_6.jpg
Theo người dân địa phương, mỗi khi trời tối hoặc thời tiết mưa gió, việc lưu thông trên tuyến ĐH.38 tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn do thiếu các biển cảnh báo cần thiết.
bqbht_br_8.jpg
Ông Trần Đình Hoa - thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc cho hay: "Việc hệ thống biển báo xuống cấp kéo dài là vấn đề cần sớm được quan tâm khắc phục. Người dân địa phương còn quen đường, chứ người đi lần đầu rất dễ lúng túng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, thay mới để bảo đảm an toàn".
bqbht_br_10b.jpg
Theo phản ánh của người dân xã Xuân Lộc, nhiều biển báo hư hỏng đã tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục.
bqbht_br_9.jpg
Theo thống kê từ người dân địa phương, chỉ trong hơn một năm qua, tuyến ĐH.38 đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn trên tuyến. (Ảnh người dân cung cấp).
bqbht_br_11.jpg
Trước thực trạng trên, người dân mong muốn các địa phương quản lý tuyến đường DH.38 có sự phối hợp, để rà soát, sửa chữa, bổ sung các biển báo hư hỏng.
7.jpg
12.jpg
Tuyến đường ĐH.38 được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông động lực kết nối khu vực Can Lộc – Xuân Lộc và Đồng Lộc. Việc hoàn thiện và duy tu hệ thống biển báo giao thông là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm lưu thông an toàn, thuận lợi, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc tiếp tục xảy ra.
Video: Hàng loạt biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 hư hỏng chưa được sửa chữa.

Tin liên quan

Tags:

#Biển báo trên tuyến đường DH 38 hư hỏng #Người dân kiến nghị sửa chữa biển báo trên tuyến đường DH38 #Hàng loạt biển báo giao thông trên tuyến HD38 hư hỏng

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.
Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!