Gấp rút hoàn thành sửa chữa hư hỏng hạ tầng giao thông do thiên tai

Các cơn bão số 5, 6, 10 cùng nhiều đợt thiên tai xảy ra trong năm 2025 đã khiến hàng loạt công trình giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo thống kê, có 8 tuyến quốc lộ, 9 tuyến tỉnh lộ và tuyến đường dẫn vào cầu Cửa Hội bị hư hỏng với nhiều điểm sạt lở taluy, mặt đường bong tróc, sình lún, hệ thống biển báo giao thông hư hại…

Trước tình hình đó, ngày 10/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường bộ thuộc Sở Xây dựng quản lý; trong đó có công trình sửa chữa khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cầu Cửa Hội với tổng kinh phí 17,4 tỷ đồng. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Trên công trường thi công quốc lộ 12C, đoạn qua xã Kỳ Thượng.

Ông Trần Văn Tùng – Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho biết: “Mục tiêu của dự án sửa chữa khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cầu Cửa Hội là xử lý khẩn cấp các điểm hư hỏng, chống ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt và khôi phục công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi bị thiên tai tàn phá. Sau quá trình khảo sát, thiết kế và hoàn thiện hồ sơ, ngày 7/4/2026, Sở Xây dựng chính thức giao nhiệm vụ triển khai thi công cho các đơn vị liên quan. Đến nay, toàn bộ dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc”.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng trên tuyến quốc lộ 12C.

Tại Km 49+900 trên quốc lộ 12C, đoạn qua xã Kỳ Thượng, các công nhân cùng hệ thống máy móc, phương tiện đang tập trung sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước.

Ông Đinh Văn Dương – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Kỳ Sơn (Công ty CP 496) thông tin: “Mưa bão năm 2025 khiến nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 12C bị sình lún, taluy dương sạt trượt nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Các điểm hư hỏng nằm rải rác, địa hình phức tạp, nguồn vật liệu đá 4x6 khan hiếm nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, công ty đã chủ động huy động nhiều mũi thi công, đặt trước vật liệu để bảo đảm tiến độ. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành hệ thống kè rọ đá taluy dương và xử lý nhiều vị trí hư hỏng mặt đường, đạt hơn 60% khối lượng. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện qua tuyến lớn, nhà thầu vẫn tổ chức phân luồng hợp lý để vừa thi công vừa đảm bảo giao thông”.

Tại tuyến đường dẫn vào cầu Cửa Hội thuộc xã Đan Hải, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 đang tập trung toàn lực để gia cố mái taluy âm bị sạt lở.

Nhà thầu gia cố mái taluy âm đường dẫn vào cầu Cửa Hội.

Theo đại diện Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487, thiên tai đã làm nhiều đoạn taluy của tuyến đường dẫn vào cầu Cửa Hội bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không xử lý kịp thời. Hiện tiến độ khắc phục sự cố đã đạt 50% khối lượng và đang tăng tốc để hoàn thành trong tháng 5 này. Theo đó, nhà thầu tiếp tục phân chia từng hạng mục, chủ động phân bổ nhân lực, vật tư và thiết bị theo từng giai đoạn một cách khoa học để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc sửa chữa hư hỏng tại đường dẫn vào cầu Cửa Hội gặp khó khăn do ảnh hưởng thủy triều. Chủ đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao quá trình thi công để kịp thời hỗ trợ nhà thầu các giải pháp kỹ thuật và biện pháp gia cố an toàn; kiểm tra tiến độ từng hạng mục, đốc thúc nhà thầu sớm hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian gấp rút.

Khối lượng đất đá tràn xuống đường thuộc Km 103+700 đường tỉnh 547 đoạn qua phường Hải Ninh được tập trung xử lý.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ ghép rọ đá phần tường chắn bị đổ gãy tại Km 103+700 đường tỉnh 547.

Một trong những tuyến bị ảnh hưởng nặng nhất là đường tỉnh 547 (còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) với 3 vị trí sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông đoạn qua địa bàn phường Hải Ninh và xã Kỳ Xuân. Từ đầu tháng 4/2026 đến nay, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh triển khai đào bạt mái dốc, gia cố tường chắn bằng rọ đá. Hiện 2 vị trí sạt lở tại xã Kỳ Xuân đã hoàn thành và nhà thầu đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km 103+700 thuộc địa bàn phường Hải Ninh.

Ông Dương Đình Quân – Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông số 5 (Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh) cho hay: “Khó khăn lớn nhất trong quá trình khắc phục sự cố hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 547 tại Km 103+700 là địa hình thi công dốc, khối lượng đất đá sạt lở lớn, trong đó có nhiều tảng đá “mồ côi” kích thước lớn buộc phải phá vỡ trước khi di dời. Để đẩy nhanh tiến độ, có thời điểm chúng tôi phải cấm đường tạm thời và tổ chức tăng ca liên tục. Hiện đơn vị đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, cơ bản xử lý xong phần mái taluy cao gần 40m và đang đẩy nhanh tiến độ ghép rọ đá phần tường chắn bị đổ gãy”.

﻿ Đến nay, dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cầu Cửa Hội đã đạt 80% khối lượng công việc. Trong ảnh: Một vị trí sạt lở trên quốc lộ 12C đã được khắc phục xong.

Ngoài các tuyến trọng điểm, nhiều hạng mục khác của dự án sửa chữa khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cầu Cửa Hội cũng vừa được hoàn thiện như: sửa chữa tứ nón cầu Khe Mơ trên quốc lộ 15, gia cố taluy âm trên các tuyến tỉnh lộ 552, 553 hay sửa chữa bản mặt cống trên tỉnh lộ 555…

Chủ đầu tư đang tập trung hỗ trợ, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Dương Đình Chương – cán bộ Phòng Quản lý dự án, Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) chia sẻ: “Khối lượng công việc của dự án lớn, trải dài trên nhiều địa bàn trong khi giá vật liệu xây dựng tăng cao đã tạo áp lực không nhỏ cho các nhà thầu. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/5/2026. Việc sớm hoàn thành các hạng mục sửa chữa không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa bão 2026 mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Hà Tĩnh trong thời gian tới”.