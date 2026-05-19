Dự kiến mức thu phí các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh dài 107,28 km. Ảnh Văn Đức

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Với đề xuất và cách tính này, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km có mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa xe nhóm 1 và xe nhóm 5 lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km, mức phí tối đa 17.454 đồng với xe nhóm 1 và 69.815 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707km, mức phí tối đa 20.448 đồng với xe nhóm 1 và 81.792 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472 km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng với xe nhóm 1 và 105.048 đồng với xe nhóm 5.

Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng với xe nhóm 1 và 93.060 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa 19.906 đồng với xe nhóm 1 và 79.625 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa 20.397 đồng với xe nhóm 1 và 81.587 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Tuyến Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, mức phí tối đa đối với với xe nhóm 1 là 13.950 đồng và với xe nhóm 5 là 55.800 đồng. Tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km, mức phí tối đa 18.198 đồng với xe nhóm 1 và 72.792 đồng với xe nhóm 5.

Cục Đường bộ kiến nghị Bộ Xây dựng giao đơn vị này căn cứ mức phí được phê duyệt để công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, chính sách miễn giảm và các quy định liên quan tại điểm thu phí cũng như trên cổng thông tin điện tử của đơn vị thu phí theo quy định pháp luật.