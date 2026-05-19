Dự kiến mức thu phí các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dương Hương (t/h)
(Baohatinh.vn) - Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, trong đó có 3 tuyến qua Hà Tĩnh dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh dài 107,28 km. Ảnh Văn Đức

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Với đề xuất và cách tính này, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492 km có mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415 km, mức phí tối đa xe nhóm 1 và xe nhóm 5 lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 57,339 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Theo dự kiến, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi có mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng. Ảnh Văn Đức

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 46,428 km, mức phí tối đa 17.454 đồng với xe nhóm 1 và 69.815 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707km, mức phí tối đa 20.448 đồng với xe nhóm 1 và 81.792 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472 km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng với xe nhóm 1 và 105.048 đồng với xe nhóm 5.

Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng với xe nhóm 1 và 93.060 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177 km, mức phí tối đa 19.906 đồng với xe nhóm 1 và 79.625 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823 km, mức phí tối đa 20.397 đồng với xe nhóm 1 và 81.587 đồng với xe nhóm 5. Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,35 km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Tuyến Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km, mức phí tối đa đối với với xe nhóm 1 là 13.950 đồng và với xe nhóm 5 là 55.800 đồng. Tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233 km, mức phí tối đa 18.198 đồng với xe nhóm 1 và 72.792 đồng với xe nhóm 5.

Cục Đường bộ kiến nghị Bộ Xây dựng giao đơn vị này căn cứ mức phí được phê duyệt để công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, chính sách miễn giảm và các quy định liên quan tại điểm thu phí cũng như trên cổng thông tin điện tử của đơn vị thu phí theo quy định pháp luật.

Xe nhóm 1 là ô tô dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng; xe nhóm 5 là xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên.

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
