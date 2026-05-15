Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Mỗi thủ tục được cắt bỏ góp phần giảm bớt tầng nấc trung gian vốn gây lãng phí về thời gian, chi phí.

Động lực phát triển cho các doanh nghiệp

Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, có 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%; đồng thời, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Tại Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đón nhận tin vui này với kỳ vọng lớn. Thực tiễn cho thấy, mỗi thủ tục được cắt giảm chính là một lần gỡ nút thắt "xin - cho", giảm bớt tầng nấc trung gian vốn gây lãng phí về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Anh Bùi Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải (phường Thành Sen) chia sẻ: “Chuyển mình lên mô hình doanh nghiệp từ tháng 5/2025 với doanh thu ổn định trên 1,6 tỷ đồng/năm, chúng tôi hiểu rõ áp lực từ các loại giấy tờ hành chính. Việc bãi bỏ loạt thủ tục lần này như một “luồng gió mới”, giúp những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ bớt được gánh nặng về “giấy phép con”. Khi thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký, kiểm định và thuế được rút ngắn, chúng tôi có thể dồn toàn bộ tâm sức vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tái đầu tư công nghệ để mở rộng quy mô kinh doanh thay vì phải loay hoay với các quy trình hành chính phức tạp”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 11.000 doanh nghiệp, hơn 55.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là con số tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào định hướng cũng như nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Đảng, Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh thông tin: “Đối với ngành dược - một lĩnh vực đòi hỏi tính khắt khe về điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật, việc đơn giản hóa thủ tục có ý nghĩa rất quan trọng. 8 nghị quyết của Chính phủ đã chạm đúng những “vùng sâu” của cải cách, đặc biệt là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiểm soát sang hỗ trợ. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí tuân thủ không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Chúng tôi kỳ vọng việc thực thi các nghị quyết tại địa phương sẽ tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong lộ trình sản xuất và hội nhập quốc tế”.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực

Theo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh, trước đây, nhiều quy định còn mang nặng tư duy “không quản được thì cấm”, trong khi hiện nay tinh thần là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các lĩnh vực như môi trường, xây dựng… vốn được xem là những khâu kéo dài tiến độ dự án, khi các thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khơi thông nguồn lực đang bị “nghẽn” vì xử lý hồ sơ.

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng phòng Kế toán, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho hay: “Trước đây, các thủ tục hành chính chồng chéo thường là “rào cản” khiến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các lô hàng hoặc quyết toán dự án bị kéo dài. Việc Chính phủ bãi bỏ và đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính, nhất là các quy định về kiểm soát điều kiện kinh doanh đã trực tiếp giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ thầu. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tối ưu hóa giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo cung ứng vật tư kịp thời cho các công trình trọng điểm, góp phần khơi thông dòng vốn thực tế trong sản xuất kinh doanh”.

Thời gian trước, mỗi khi thay đổi mặt hàng kinh doanh, ông Phan Thế Duy - chủ cửa hàng kinh doanh hàng tạp hoá ở phường Thành Sen không khỏi lo ngại trước các quy định hành chính.

“Việc Chính phủ bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh lần này, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp về địa phương đã trực tiếp tháo gỡ rào cản tâm lý “ngại” thủ tục bấy lâu của các hộ kinh doanh. Với chúng tôi, mỗi thủ tục được cắt giảm không đơn thuần là tiết kiệm thời gian hay chi phí đi lại mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin vào sự đồng hành của chính quyền. Đây chính là động lực để các hộ cá thể yên tâm quay vòng vốn, mở rộng quy mô và đa dạng hóa mặt hàng” - ông Duy bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh nhìn nhận: "Tác động sẽ rất rõ rệt nếu việc cải cách được triển khai đồng bộ. Khi quy trình được đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường… để nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc tăng vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, việc cắt giảm thủ tục còn tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là nhóm doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực nên việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp họ giảm được áp lực”.

Với vai trò là đơn vị đầu mối, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để cụ thể hóa các danh mục thủ tục được phân cấp. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi lợi ích từ 8 nghị quyết của Chính phủ phải được chuyển hóa trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả và minh bạch.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, những cải cách thực chất và đồng bộ được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.