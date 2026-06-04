Hà Tĩnh phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định được xây dựng trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các quy định mới về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 1/3/2027.

Theo quy định, UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong trường hợp sử dụng đất trên địa giới từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Đồng thời, được quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng được giao thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm và công nhận kết quả trúng đấu giá đối với các khu đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh được quyết định thành lập ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất của Chủ tịch UBND tỉnh...

Điểm đáng chú ý của quyết định là nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai sẽ được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã theo quyết định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân; giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với cộng đồng dân cư; giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định của Luật Đất đai; cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường.

Ngoài ra, cấp xã còn được phân cấp quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm và công nhận kết quả trúng đấu giá đối với các khu đất thuộc thẩm quyền; chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp, phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích và việc thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án;...

Quyết định cũng quy định rõ việc xử lý chuyển tiếp đối với các loại hồ sơ đất đai đã tiếp nhận đang hoàn thành giải quyết; các dự án sử dụng đất trên địa giới từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước khi văn bản có hiệu lực; đồng thời yêu cầu UBND cấp xã định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp về Sở NN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.