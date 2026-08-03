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Kinh tế

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Thành Vinh (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.

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Tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại cả 34 địa phương trên cả nước trong 7 tháng. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số IIP ấn tượng nhờ sự bứt phá của ngành chế biến, chế tạo hoặc sản xuất, phân phối điện. Cụ thể, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện. Các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ và Thái Nguyên cũng ghi nhận ngành chế biến chế tạo tăng trưởng mạnh mẽ ở mức từ 21,4% đến 33,6%. Trái lại, một số địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp hoặc sụt giảm ở các ngành mũi nhọn, như Lai Châu có ngành chế biến chế tạo chỉ tăng 3,6%, sản xuất điện tăng 3,3%; Sơn La có ngành chế biến chế tạo giảm 0,3% và ngành khai khoáng của Cần Thơ giảm tới 49,1%.

Tags:

#chế biến chế tạo #sản xuất điện #kinh tế - xã hội 7 tháng

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