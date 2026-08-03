Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Vụ bưởi Phúc Trạch 2026: Sản lượng giảm, chất lượng vượt trội 01/08/2026 16:24 Dù sản lượng dự kiến giảm nhưng vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 tại Hà Tĩnh vẫn mang đến nhiều kỳ vọng khi chất lượng quả được đánh giá khá vượt trội.

Hà Tĩnh phát triển nghề nuôi nhuyễn thể theo hướng bền vững 01/08/2026 16:02 Để phát triển bền vững nghề nuôi nhuyễn thể, các địa phương ở Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm an toàn dòng chảy, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới 01/08/2026 15:00 Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giá lươn không bùn giảm sâu, người nuôi "tiến thoái lưỡng nan" 01/08/2026 13:23 Giá lươn không bùn giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi ở Hà Tĩnh lâm vào cảnh bán cũng lỗ, giữ lại càng thêm áp lực vì chi phí phát sinh mỗi ngày một lớn.

Hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ mái bờ kênh chính Sông Rác 01/08/2026 08:09 Sau thời gian thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác, khôi phục việc cấp nước sản xuất.

Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn cung, đa dạng mẫu mã 01/08/2026 05:30 Càng gần ngày tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại Hà Tĩnh càng trở nên nhộn nhịp. Các nhà sách, cửa hàng bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước năm học mới.

Hà Tĩnh thu hơn 410 tỷ đồng từ nuôi trồng thủy sản 31/07/2026 15:18 Nhờ duy trì hoạt động nuôi trồng, nhất là đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh nên 7 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh đã thu hoạch được 8.500 tấn sản phẩm, cho giá trị hơn 410 tỷ đồng.

Người dân Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư xây nhà trọ cho thuê 31/07/2026 13:57 Sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp và nhu cầu an cư đang thúc đẩy thị trường nhà trọ cho thuê tại Hà Tĩnh, mở ra cơ hội đầu tư và góp phần đáp ứng chỗ ở cho người lao động.

Nuôi cá vược hiệu quả ở vùng nước lợ cửa sông Nhượng 31/07/2026 08:33 Nghề nuôi cá vược ở thôn Đồng Phúc, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ dân ổn định thu nhập và tạo sinh kế bền vững.

Tài chính thị trường ngày 31/7: Hà Tĩnh đạt 70% dự toán thu ngân sách sau 7 tháng 31/07/2026 07:47 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng “đi ngang” ở vùng thấp, nhà đầu tư mòn mỏi chờ tín hiệu phục hồi 31/07/2026 05:32 Thị trường vàng Hà Tĩnh đang trầm lắng khi giá neo ở vùng thấp thời gian dài. Người tích lũy chủ yếu mua số lượng nhỏ, trong khi nhiều nhà đầu tư từng "xuống tiền" ở vùng giá cao vẫn đang “gồng lỗ”, chờ ngày giá vàng phục hồi để thu hồi vốn.

Hà Tĩnh làm chủ quản dự án đường kết nối qua cầu Bến Thủy 3 30/07/2026 15:39 Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Năng lượng mới - xung lực mới cho công nghiệp Hà Tĩnh 30/07/2026 14:50 Các dự án năng lượng mới không chỉ bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia mà còn mở ra dư địa phát triển cho ngành công nghiệp, tạo đà để Hà Tĩnh trở thành trung tâm năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ.

Giá xăng tiếp tục tăng 30/07/2026 14:46 Từ 15h hôm nay (30/7), giá xăng, dầu trong nước cùng điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Hà Tĩnh ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 30/07/2026 13:48 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Sẽ hoàn thành 18 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm nay 30/07/2026 10:31 Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu khẩn trương triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Tài chính thị trường ngày 30/7: Doanh nghiệp Hà Tĩnh “bứt tốc” nửa cuối năm 30/07/2026 07:45 Với kết quả tích cực đạt được từ đầu năm cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng thủng mốc 4.000 USD một ounce trước khi đảo chiều nhờ quyết sách của Fed 30/07/2026 07:42 Sau 5 tháng xung đột, tác động của lạm phát đã lấn át vai trò trú ẩn của vàng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến giá vàng đã mất gần 25%.

Ra mắt mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Quế Lâm 29/07/2026 17:26 Tham gia chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sẽ giúp nhiều hộ nông dân xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao thu nhập.

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu 29/07/2026 17:25 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam kết nối các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh và hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành khai thác, chế biến thép.

Tháo gỡ vướng mắc để nâng tỷ lệ tàu cá cập cảng, khai báo sản lượng 29/07/2026 14:29 Hiện nay, tỷ lệ tàu cá tại Hà Tĩnh cập cảng để bốc dỡ sản phẩm, khai báo sản lượng vẫn còn thấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần chống khai thác IUU.

Mất mùa trám đen - nỗi buồn ở miền sơn cước Hà Tĩnh 29/07/2026 13:49 Được mệnh danh là "thủ phủ" trám đen của Hà Tĩnh, xã Hương Sơn đang trải qua vụ mùa thất thu. Nhiều cây gần như "trắng" quả, sản lượng trám chỉ đạt khoảng 10% so với năm trước.

Báo Nga chỉ ra điểm chung đặc biệt của 8 tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes 29/07/2026 08:46 Hãng thông tấn TASS vừa có bài phân tích chi tiết về danh sách tỷ phú Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ những gương mặt quyền lực này đều từng học tập hoặc khởi nghiệp tại Nga và Liên Xô cũ.

Tài chính thị trường ngày 29/7: Hàng loạt doanh nghiệp vàng, kim cương đóng cửa 29/07/2026 07:55 Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh từng bước chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai với CSDL quốc gia về dân cư 29/07/2026 05:15 Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện.

Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát thị trường thuốc lá nhập ngoại 29/07/2026 05:07 Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập ngoại đang được Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đẩy mạnh, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng 28/07/2026 18:00 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thông tuyến đường trăm tỷ từng "cụt" hai đầu sau nhiều năm thi công 28/07/2026 14:16 Sau nhiều năm thi công và vướng mắc đấu nối ở hai đầu tuyến, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (cũ) thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” 28/07/2026 12:10 Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.