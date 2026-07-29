Hà Tĩnh từng bước chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai với CSDL quốc gia về dân cư

Cán bộ UBND phường Trần Phú kiểm tra GPMB dự án đường Xuân Diệu kéo dài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt một số kết quả tích cực; Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; từng bước chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến ngày 27/7/2026, tổng số thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh là 2.785.027. Số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính là 1.406.521, đạt 50,5% so với tổng số thửa đất; số thửa đất đã được rà soát, bổ sung thông tin, làm “đúng - đủ - sạch - sống” là 1.022.637, đạt tỷ lệ 72,7% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu thuộc tính. Hà Tĩnh nằm trong nhóm các địa phương có kết quả khá về tỷ lệ dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 383.884 thửa đã có dữ liệu thuộc tính cần làm sạch; 1.378.506 thửa mới chỉ có dữ liệu không gian (chiếm 49,5% so với tổng số thửa đất). Nguyên nhân chủ yếu là do công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính tại một số địa phương còn chậm; hồ sơ, tài liệu đất đai hình thành qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, một số xã, phường cần phải thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương chưa quyết liệt; việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ; trách nhiệm người đứng đầu có nơi chưa được phát huy đầy đủ.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, nhằm hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối với 1.566.823 thửa đất còn lại trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 (gồm 990.461 thửa đất chưa có dữ liệu thuộc tính và 576.362 thửa đất có dữ liệu nhưng chưa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của năm 2026, gắn với thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ rà soát, chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Tăng cường kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan thuế và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tập trung triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch hành động số 11-KH/BCĐ ngày 29/6/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh; thực hiện quyết liệt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường rà soát toàn bộ khối lượng công việc; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, chậm tiến độ hoặc báo cáo không trung thực. Bố trí đầy đủ nguồn lực, kinh phí và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách, nguồn lực thuộc thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo hoặc thực hiện không nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đảng ủy MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, xác thực thông tin người sử dụng đất theo quy định, phục vụ làm giàu, làm sạch và đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Đảng ủy các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền cấp xã; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan trong việc rà soát, đối soát, chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung thông tin đối với các thửa đất chưa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; không để chậm trễ, kéo dài nhiệm vụ được giao. Chủ động rà soát, phân loại khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời theo quy định; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo đầy đủ, kịp thời cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đảng ủy UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.