Những hộ kinh doanh nào phải kê khai thuế trước ngày 31/7?

Chủ động kê khai

Những ngày cuối tháng 7, không khí tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) trở nên tất bật hơn thường lệ. Bên cạnh việc buôn bán, nhiều hộ kinh doanh tranh thủ rà soát sổ sách, đối chiếu doanh thu để hoàn thiện hồ sơ kê khai thuế quý II/2026 trước thời hạn ngày 31/7. Theo đó, chợ Hà Tĩnh hiện có hơn 1.000 hộ kinh doanh, trong đó có hơn 150 số hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc diện phải kê khai nộp thuế đợt này.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh mở điểm hỗ trợ kê khai tại chợ Hà Tĩnh để hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện theo quy định.

Để tránh tình trạng người dân dồn hồ sơ vào sát thời hạn, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh đã mở điểm hỗ trợ kê khai ngay tại chợ, bố trí cán bộ thường trực trong giờ hành chính để hướng dẫn từng trường hợp. Từ sáng sớm, nhiều hộ kinh doanh đã mang theo sổ sách, hóa đơn, chứng từ đến điểm hỗ trợ để được giải đáp các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ kê khai theo quy định.

Bà Lê Thị Tâm - hộ kinh doanh hải sản ở chợ Hà Tĩnh chia sẻ: “Do cửa hàng có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm nên tôi thuộc diện phải kê khai thuế. Đây là lần kê khai thứ hai kể từ khi bỏ thuế khoán nên tôi vẫn còn lúng túng, nhất là khâu đối chiếu doanh thu và hoàn thiện hồ sơ. May là có cán bộ thuế trực tại điểm hỗ trợ, mình chưa rõ nội dung nào thì được hướng dẫn ngay. Làm vài lần nữa chắc tôi sẽ quen, nhưng sự hỗ trợ của cơ quan thuế vẫn rất cần thiết”.

Bà Lê Thị Tâm - hộ kinh doanh ở chợ Hà Tĩnh được cán bộ thuế hướng dẫn kê khai nộp thuế quý II/2026.

Không chỉ những hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải hoàn thành kê khai thuế quý II/2026, các hộ mới bắt đầu hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng đang khẩn trương thực hiện thủ tục thông báo doanh thu phát sinh trước thời hạn 31/7.

Mở cửa hàng phân phối bao bì và đồ dùng một lần từ tháng 4/2026, chị Văn Thị Ngọc – hộ kinh doanh ở phường Trần Phú thuộc diện phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế trước ngày 31/7. "Lúc mới mở cửa hàng, tôi chưa nắm rõ các quy định nên cũng khá lo lắng. Sau khi được cơ quan thuế hướng dẫn, tôi đã biết mình phải thông báo doanh thu và hoàn thiện các thủ tục theo đúng thời hạn. Làm đúng ngay từ đầu sẽ giúp việc kinh doanh sau này thuận lợi hơn" - chị Văn Thị Ngọc cho hay.

Mới hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, chị Văn Thị Ngọc (phường Trần Phú) thuộc diện phải kê khai trước 31/7.

Theo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trước ngày 31/7, có 5 nhóm hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế, bao gồm: hộ có doanh thu dự kiến trên 1 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm phải kê khai thuế quý II/2026; cá nhân cho thuê bất động sản lựa chọn phương pháp khai thuế 2 lần trong năm phải thực hiện kê khai theo quy định; hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống nhưng chưa thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phải bổ sung thông tin; hộ bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh; hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế như thành lập mới, thay đổi địa điểm, ngành nghề hoặc tài khoản ngân hàng phải cập nhật với cơ quan thuế.

1.555 hộ kinh doanh đã kê khai, nộp hơn 13,2 tỷ đồng

Để các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định, ngay từ tháng 6, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế, cán bộ còn phối hợp với chính quyền địa phương, gửi thông báo, tin nhắn nhắc hạn và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Việc kê khai nộp thuế của hộ kinh doanh được triển khai trên môi trường điện tử.

Song song với công tác hỗ trợ, ngành thuế cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, từng bước thay đổi phương thức giám sát từ thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu số nhằm bảo đảm việc kê khai trung thực, đầy đủ.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Ngành thuế thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo người dân ghi chép sổ sách kế toán, cập nhật doanh thu để kê khai trung thực. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, ngành cũng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để kiểm soát dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện và yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh kê khai đúng quy định".

Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt 97%, cao tốp đầu cả nước.

Việc đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế đã mang lại những kết quả tích cực. Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 26/7, toàn tỉnh có 1.555 hộ kinh doanh hoàn thành kê khai thuế quý II/2026, nộp ngân sách Nhà nước hơn 13,2 tỷ đồng, tăng 27% số hộ kê khai so với dự kiến ban đầu. Hiện, toàn tỉnh đang quản lý 57.351 hộ kinh doanh, tăng 5,8% so với cuối năm 2025. Đến nay, gần 100% hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế; 55.626 hộ đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile (đạt 97%), cao tốp đầu cả nước.

Hộ kinh doanh Hà Tĩnh đang thích nghi với phương pháp kê khai thuế.

Kết quả bước đầu cho thấy nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hộ kinh doanh đang từng bước được nâng lên. Trong bối cảnh công tác quản lý thuế ngày càng chuyển mạnh sang nền tảng số, việc kê khai đầy đủ, trung thực và đúng thời hạn không chỉ giúp người kinh doanh tránh các chế tài xử phạt mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và hiện đại.

Với thời hạn 31/7/2026 đang cận kề, ngành thuế tiếp tục khuyến cáo các hộ, cá nhân kinh doanh chủ động rà soát, hoàn thành các thủ tục theo quy định để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh.