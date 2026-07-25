"Làm sạch" dữ liệu kinh doanh, tạo nền tảng quản lý minh bạch

Chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh giúp cơ quan quản lý nắm chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Làm sạch dữ liệu từ cơ sở

Cách đây khoảng 10 năm, chị Nguyễn Thị Thảo (xã Thạch Hà) từng đăng ký kinh doanh nhỏ lẻ nhưng sau đó dừng hoạt động. Nghĩ đơn giản rằng khi không còn kinh doanh thì hồ sơ cũng tự hết hiệu lực, chị không thực hiện thêm thủ tục nào. Chỉ đến khi có nhu cầu đăng ký kinh doanh trở lại, chị Thảo mới biết thông tin đăng ký trước đây vẫn còn trên hệ thống và cần được rà soát, cập nhật.

"Lúc đầu tôi khá bất ngờ vì nghĩ đã nghỉ kinh doanh thì thông tin cũ không còn liên quan. May được cán bộ hướng dẫn nên tôi biết cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định", chị Thảo chia sẻ.

Trường hợp của chị Thảo là một trong nhiều hồ sơ đang được rà soát trong đợt chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh được Hà Tĩnh triển khai theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là bước quan trọng nhằm làm sạch, đồng bộ thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Sen phối hợp các lực lượng rà soát, hướng dẫn hộ kinh doanh chuẩn hóa thông tin.

Là địa bàn tập trung nhiều hoạt động kinh doanh, phường Thành Sen đang triển khai khối lượng công việc lớn trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Theo kế hoạch, cơ quan đăng ký kinh doanh của phường phối hợp với Thuế cơ sở 1 rà soát hơn 6.000 mã số thuế hộ kinh doanh cần được làm sạch, trong đó có hơn 1.000 trường hợp thuộc diện đăng ký liên thông.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Sen cho biết, khoảng 80% dữ liệu cần xử lý là các hộ kinh doanh đăng ký trước năm 2023. Đây là nhóm dữ liệu được hình thành qua nhiều giai đoạn, trong đó có những trường hợp người dân thay đổi thông tin, ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh nhưng chưa cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

"Khó khăn hiện nay là phải đối chiếu giữa dữ liệu trên hệ thống với tình hình thực tế tại địa phương. Vì vậy, cùng với việc rà soát, xác minh, phường đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ kinh doanh chủ động bổ sung, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu được chính xác, thống nhất." ông Khánh cho biết.

Các hộ kinh doanh thay đổi địa điểm, ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng mặt bằng cần được cập nhật trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu.

Cùng với việc phối hợp xử lý các trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh thông tin, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh thực tế, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ ngay từ cơ sở. Từ kết quả rà soát tại địa phương, dữ liệu sẽ được đồng bộ với hệ thống quản lý chung, giúp cơ quan chức năng giảm thời gian xác minh, hạn chế tình trạng thông tin thiếu thống nhất giữa các đơn vị.

Sau khi được tuyên truyền, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đức Thọ đã đến cơ quan thuế thực hiện các thủ tục liên quan, góp phần chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh.

Dữ liệu chính xác - cơ sở cho quản trị hiệu quả

Tại cấp tỉnh, Sở Tài chính Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Hiện toàn tỉnh có 14.683 doanh nghiệp thuộc diện cần làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu; trong đó có 2.367 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 1.800 doanh nghiệp, đồng thời gửi văn bản hướng dẫn hàng nghìn doanh nghiệp rà soát, cập nhật thông tin theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Long - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Hà Tĩnh, khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn hóa hiện nay là một số dữ liệu được hình thành từ lâu, thông tin giữa các hệ thống quản lý chưa đồng bộ hoặc chưa được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

"Để dữ liệu ngày càng chính xác, ngoài sự phối hợp của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng cần chủ động rà soát, cập nhật thông tin khi có thay đổi. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý khai thác hiệu quả nguồn thông tin phục vụ điều hành", ông Long cho biết.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Hà Tĩnh xử lý, đối chiếu thông tin trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh không chỉ là việc xử lý những hồ sơ tồn tại mà còn là sự thay đổi trong phương thức quản lý. Khi thông tin của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã được cập nhật đầy đủ, thống nhất, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để đánh giá đúng thực trạng phát triển của từng lĩnh vực, từng địa bàn; từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp hơn. Một hệ thống dữ liệu đầy đủ cũng giúp tỉnh nhận diện rõ hơn những ngành nghề đang phát triển, lĩnh vực còn khó khăn, địa phương cần hỗ trợ chuyển đổi, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn lực.

Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, dữ liệu kinh doanh đang dần trở thành nguồn lực quan trọng. Việc hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối giữa các cơ quan không chỉ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Từ những hồ sơ kinh doanh được rà soát, cập nhật tại cơ sở, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu, tạo nền tảng nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.