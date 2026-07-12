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Kinh tế

Sở Tài chính Hà Tĩnh đốc thúc triển khai "Chiến dịch làm sạch mã số thuế"

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 của Bộ Tài chính đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

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Cán bộ Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đóng mã số thuế không hoạt động.

Thực hiện Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 của Bộ Tài chính và Văn bản số 6668/UBND-TH2 ngày 8/7/2026 UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, Sở Tài chính vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Theo đó, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các xã, phường... chủ động triển khai các nhiệm vụ tại Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 của Bộ Tài chính đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa của Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ còn tồn tại; không cho mượn, cho thuê, mua bán thông tin cá nhân, chữ ký số, tài khoản ngân hàng để thành lập hoặc vận hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh; kịp thời phản ánh trường hợp bị giả mạo, bị lợi dụng thông tin; vận động người nộp thuế hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể/chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục hoạt động theo quy định; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký gửi kèm (Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính trích xuất trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia đến thời điểm ngày 10/7/2026), kịp thời rà soát, phân loại tình trạng pháp lý, trạng thái mã số thuế và định danh cá nhân người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Danh sách rà soát gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/7/2026.

Sau khi có kết quả phân loại gửi thông tin về Sở Tài chính, Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính; đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Công an tỉnh, trên cơ sở kết quả rà soát của cơ quan thuế, phối hợp với các đơn vị liên quan trong rà soát, xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế, thông tin cư trú, thông tin liên hệ của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong tiếp nhận, xác minh, xử lý các phản ánh về việc cá nhân bị lấy cắp, bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc pháp nhân không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 68, khoản 3 Điều 106 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP; tách bạch quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bị hại khỏi hành vi vi phạm của tổ chức/cá nhân sử dụng thông tin giả mạo; đồng thời xử lý pháp nhân liên quan theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu mua bán hóa đơn, trốn thuế, lợi dụng pháp nhân, mã số thuế, hóa đơn để vi phạm pháp luật. Sau khi có kết quả rà soát, trường hợp xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, gửi thông tin về Sở Tài chính để thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan thuế địa phương trong công tác rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế, tình trạng pháp lý, trạng thái mã số thuế và định danh cá nhân chủ hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); xử lý các trường hợp không đồng nhất trạng thái giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống quản lý thuế; phối hợp xử lý kịp thời lỗi giao dịch liên thông, vướng mắc trong thủ tục chấm dứt hoạt động, khôi phục tình trạng pháp lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Các địa phương cũng cần phối hợp rà soát, xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế, thông tin cư trú, thông tin liên hệ của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

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