Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

(Baohatinh.vn) - “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Bộ sản phẩm trầm hương Tâm Thiên Hương của Công ty TNHH Thương mại Linh Trang (phường Thành Sen) với đa dạng mặt hàng như: vòng trầm, trầm cảnh, hương trầm... trưng bày tại chương trình.
Các sản phẩm có bao bì, mẫu mã được đầu tư bắt mắt, có thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc tạo độ tin cậy cho khách hàng.
Theo kế hoạch, từ 19h – 22h tối nay (ngày 24/4), các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trưng bày sản phẩm tại sự kiện sẽ livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng TikTok. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh và Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, góp phần lan tỏa mạnh mẽ “Sức sống hàng Việt”.
