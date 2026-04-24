Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Ngọc Loan - Ngân Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.

bqbht_br_1.jpg
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
bqbht_br_23.jpg
Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức.
bqbht_br_4.jpg
Tại chương trình, không gian trưng bày quy tụ nhiều sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: kẹo cu đơ, trầm hương, nước mắm, bánh ram... Đây là các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc biệt nhiều mặt hàng đã được xuất khẩu, tiêu thụ ở nhiều quốc gia.
﻿bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_19.jpg
Bộ sản phẩm trầm hương Tâm Thiên Hương của Công ty TNHH Thương mại Linh Trang (phường Thành Sen) với đa dạng mặt hàng như: vòng trầm, trầm cảnh, hương trầm... trưng bày tại chương trình.
bqbht_br_20.jpg
Bánh đa vừng Nguyên Lâm của HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm (xã Kỳ Anh) là sản phẩm đã xuất khẩu đi thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc...
bqbht_br_11.jpg
Ông Lê Văn Duẩn – Giám đốc HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi sản phẩm được tham gia trưng bày tại chương trình để giới thiệu đến người dân, du khách tại Thủ đô. Đây là cơ hội để HTX tiếp cận nhiều khách hàng, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường".
bqbht_br_8.jpg
Bánh ram của cơ sở sản xuất bánh ram Anh Thu (phường Hà Huy Tập) là đặc sản truyền thống của Hà Tĩnh với thị trường tiêu thụ trên toàn quốc và nhiều quốc gia.
bqbht_br_21.jpg
Nước mắm Luận Nghiệp của HTX Thu mua và Chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) chinh phục khách hàng nhờ chất lượng và quy trình chế biến đảm bảo an toàn, giữ trọn hương vị truyền thống.
bqbht_br_16.jpg
HTX Mật ong Cường Nga (xã Sơn Giang) là 1 trong 7 cơ sở tham gia trưng bày sản phẩm tại chương trình "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô".
bqbht_br_2.jpg
Đa dạng sản phẩm từ nhung hươu như: nhung hươu khô thái lát, nhung hươu khô tán bột, rượu nhung hươu, cao xương hươu… của cơ sở nhung hươu Hiền Ngọc (xã Sơn Giang) trưng bày tại chương trình.
bqbht_br_12.jpg
Khu gian hàng luôn nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm. Nhiều người dân Thủ đô và du khách hào hứng trải nghiệm, lựa chọn đặc sản Hà Tĩnh.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_9.jpg
﻿bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_6.jpg
Các sản phẩm có bao bì, mẫu mã được đầu tư bắt mắt, có thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc tạo độ tin cậy cho khách hàng.
bqbht_br_14.jpg
Chị Mai Quỳnh Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Ghé tham quan không gian trưng bày gian hàng, tôi tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh và cũng mua sắm nhiều sản phẩm nổi tiếng của địa phương như vòng trầm hương, bánh đa vừng...".
bqbht_br_5.jpg
Chương trình là cơ hội các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh đến với đông đảo người tiêu dùng, du khách.
bqbht_br_7.jpg
Đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm thông qua nền tảng số; nâng cao giá trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững sản phẩm địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Công thương kiểm tra công tác chuẩn bị cho phiên livestream sản phẩm trong khuôn khổ chương trình.

Theo kế hoạch, từ 19h – 22h tối nay (ngày 24/4), các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trưng bày sản phẩm tại sự kiện sẽ livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng TikTok. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh và Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, góp phần lan tỏa mạnh mẽ “Sức sống hàng Việt”.

Tin liên quan

Tags:

#sản phẩm Hà Tĩnh #đặc sản Hà Tĩnh #sản phẩm Hà Tĩnh tại Hà Nội #quảng bá sản phẩm Hà Tĩnh

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.