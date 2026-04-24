Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh 22/04/2026 08:08 Dù chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh, ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tài chính thị trường ngày 22/4: Nhà thứ hai bỏ hoang có thể bị thu phí lũy tiến 22/04/2026 07:45 Đề xuất áp phí lũy tiến với nhà, đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ, đưa bất động sản về đúng nhu cầu sử dụng thực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân 21/04/2026 19:08 Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất chính sách vay vàng trong dân và nhập khẩu vàng với thuế 0% nhằm thúc đẩy ngành vàng trang sức, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng xuất khẩu.

Giá xăng giảm về sát 23.000 đồng 21/04/2026 15:54 Từ 16h ngày 21/4, giá xăng dầu cùng giảm 660-3.190 đồng một lít, kg, tùy mặt hàng.

Chủ xe VinFast VF 6: “Tôi thấy may vì đã mua xe điện sớm” 21/04/2026 11:50 Nhờ chính sách sạc pin 0 đồng lên tới 3 năm và khả năng tiết kiệm chi phí cho chủ xe suốt vòng đời sử dụng, VF 6 mở ra cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng, lâu dài cho người dùng Việt.

Tài chính thị trường ngày 21/4: Chợ truyền thống sẽ có ki-ốt tự động, livestream bán hàng 21/04/2026 07:48 Bộ Công Thương được giao phối hợp địa phương nâng cấp, hiện đại hóa chợ truyền thống, ứng dụng công nghệ số và kết hợp các mô hình bán lẻ mới như siêu thị mini, ki ốt tự động... Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

30 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, mặt bằng tiếp tục hạ nhiệt 20/04/2026 12:33 Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng khi đã có 30 ngân hàng điều chỉnh đi xuống, kéo mặt bằng lãi suất trên thị trường hạ nhiệt và phân hóa rõ hơn giữa các kỳ hạn.

Tài chính thị trường ngày 20/4: Nhiều ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng 20/04/2026 07:40 Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Cháy vé" xe khách chiều đi lẫn về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 19/04/2026 14:43 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu về quê, du lịch tăng mạnh. Nhiều nhà xe Hà Tĩnh chạy tuyến Hà Nội, các tỉnh miền Trung và chiều ngược lại đã “kín chỗ”, đặc biệt trong các ngày cao điểm.

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà từ 0-6% trong 5 năm 18/04/2026 16:41 Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026.

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch” 18/04/2026 16:03 Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại 18/04/2026 11:38 Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 17/4: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh 17/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy 16/04/2026 16:07 Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc 16/04/2026 07:37 Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá dầu diesel giảm 2.000 đồng/lít từ ngày 16/4 16/04/2026 07:03 Từ 0h ngày 16/4, giá dầu tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, giá dầu diesel giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít.

Tài chính thị trường ngày 15/4: Lãi suất cho vay giảm chậm 15/04/2026 07:45 Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngân hàng ở Hà Tĩnh đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất 14/04/2026 15:30 Sau chỉ đạo "nóng" của Ngân hàng Nhà nước, đồng loạt các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức điều chỉnh bảng lãi suất mới, giảm dao động từ 0,1 - 0,5%/năm tùy kỳ hạn.

Nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, kinh doanh 14/04/2026 11:31 Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới 2026, kỹ năng quản trị rủi ro đấu thầu và giải quyết tranh chấp thương mại tại Hà Tĩnh, thu hút gần 200 đại biểu.

Du lịch vào mùa, hải sản được giá, ngư dân phấn khởi vươn khơi 14/04/2026 09:37 Vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh cùng thời tiết thuận lợi đã tạo động lực cho ngư dân các địa phương ven biển Hà Tĩnh tích cực bám biển, vươn khơi.