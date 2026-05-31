Cầu vượt cung, giá dê ở "thủ phủ nuôi dê" Hà Tĩnh lập đỉnh

Giá dê thương phẩm bắt đầu tăng từ đầu năm và xác lập mức giá cao chưa từng có.

Những ngày này, anh Nguyễn Văn Tân (ở thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến) liên tục nhận được các cuộc gọi từ thương lái hỏi mua dê. Gia đình anh hiện duy trì gần 150 con, gồm dê sinh sản, dê giống và dê thương phẩm. Trong đó, đàn dê thương phẩm thường xuyên có khoảng 70 - 80 con để xuất bán luân phiên.



Anh Tân cho biết, giá dê thương phẩm bắt đầu tăng từ đầu năm và đang xác lập mức cao chưa từng có. Hiện nay, giá bán sản phẩm dê cái đạt mức 180.000 đồng/kg, riêng đối với loại dê đực đẹp (chủ yếu là giống Boer) tiệm cận ngưỡng 200.000 đồng/kg, tăng tới 60 - 70% so với cùng kỳ năm trước.

“Gia đình tôi chủ yếu nuôi các giống dê Boer. Toàn bộ thức ăn được tận dụng từ cỏ voi, lá ngô, thân sắn và các phụ phẩm nông nghiệp nên giảm đáng kể chi phí. Mô hình nuôi kết hợp với trồng trọt cũng giúp tận dụng nguồn phân chuồng để chăm bón cây ăn quả, hạn chế sử dụng phân hóa học. Từ đầu năm đến nay, gia đình đã xuất bán gần 100 con dê thương phẩm, trọng lượng bình quân khoảng 30 - 35kg/con. Với giá bán hiện tại, sau khi trừ chi phí, mỗi con cho lãi khoảng 1,8 - 2 triệu đồng. Chưa năm nào giá dê duy trì cao và ổn định như năm nay”- anh Tân phấn khởi cho hay.

Anh Tân tận dụng nguồn thức ăn tự trồng và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để chăm sóc đàn dê theo hướng tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng chăn nuôi.

Không chỉ giá dê thương phẩm tăng mạnh, thị trường dê giống cũng ghi nhận “sốt” giá. Nếu trước đây giá dê giống thường dao động khoảng 140.000 - 160.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên trên 200.000 đồng/kg nhưng vẫn khó mua số lượng lớn.

Chị Đặng Thị Hiên (thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến) cho biết: “Dù nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của người dân đang rất lớn, nhưng việc tiếp cận nguồn giống chất lượng cao gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều hộ nuôi có xu hướng giữ lại dê cái hậu bị để nhân đàn, hạn chế xuất bán ra thị trường, khiến nguồn giống khan hiếm. Vì vậy, chúng tôi chỉ duy trì tổng đàn ở mức thấp hơn so với cuối năm ngoái”.

Không chỉ người chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh thịt dê tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh vào thời điểm này. Theo nhiều nhà hàng, do nguồn cung không đủ nên có những thời điểm họ không có hàng để phục vụ khách.

Nguồn dê giống khan hiếm khiến nhiều hộ chăn nuôi tại Sơn Tiến chưa thể mở rộng quy mô đàn như kỳ vọng.

Anh Đinh Ngọc Quý - chủ nhà hàng chuyên các món dê tại phường Thành Sen thông tin: Lượng khách đặt bàn từ đầu năm đến nay tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ. Những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, nhu cầu tiêu thụ tăng gấp đôi nhưng việc tìm nguồn hàng rất khó khăn.

“Trước đây, mỗi ngày chỉ cần nhập 2 con dê là đủ phục vụ nhu cầu khách hàng, nhưng hiện nay phải nhập 3 - 4 con vẫn không đáp ứng. Giá dê hơi tăng mạnh kéo theo chi phí đầu vào đội lên đáng kể. Nhiều thời điểm, dù có khách đặt tiệc với số lượng lớn nhưng chúng tôi cũng không thu gom đủ hàng do nguồn cung khan hiếm, nhiều hộ nuôi giữ lại dê cái để sinh sản hoặc chờ giá tăng thêm” - anh Quý chia sẻ.

Theo các thương lái thu mua dê, tổng đàn dê thương phẩm tại địa phương hiện giảm mạnh so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Trị vẫn duy trì ổn định khiến giá dê liên tục ghi nhận ở mức cao.

Nhu cầu sử dụng các món ăn từ dê tăng cao khiến nhiều nhà hàng tại Hà Tĩnh gặp khó trong việc nhập đủ nguồn hàng phục vụ khách.

Toàn xã Sơn Tiến hiện có khoảng hơn 8.300 con dê, đây là địa phương có số lượng nuôi lớn nhất tỉnh. Những năm gần đây, mô hình nuôi dê kết hợp trồng trọt theo hướng tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân địa phương. Thức ăn cho dê chủ yếu được tận dụng từ cỏ voi, lá cây và phụ phẩm nông nghiệp, trong khi phân dê được sử dụng để chăm bón cây trồng, giúp giảm chi phí sản xuất.

“Để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ. Tuy nhiên, trước diễn biến giá dê tăng mạnh, địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc tái đàn, tránh phát triển ồ ạt theo tâm lý chạy theo giá thị trường. Việc mở rộng quy mô cần phù hợp với điều kiện chuồng trại, nguồn thức ăn và khả năng tiêu thụ nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường biến động”, ông Hồ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến chia sẻ.

Giá dê tăng đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho nhiều hộ chăn nuôi tại xã Sơn Tiến. Tuy nhiên, cùng với niềm vui được giá, bài toán đảm bảo nguồn cung ổn định và tái đàn hợp lý là vấn đề cần đặc biệt quan tâm để nghề nuôi dê phát triển bền vững trong thời gian tới.