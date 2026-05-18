Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Đìu hiu làng nghề đóng tàu truyền thống ở Hà Tĩnh

Ngân Giang - Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Không còn cảnh nhộn nhịp như thời hoàng kim, các xưởng đóng tàu truyền thống tại thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện đang phải đối mặt với cảnh đìu hiu.

Từng là nghề “ăn nên làm ra”, thu hút cả trăm lao động, nhưng giờ đây, nghề đóng tàu ở thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Hà) đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Các cơ sở đóng, sửa chữa tàu tại đây không còn rộn ràng như xưa.

Từng là nghề “ăn nên làm ra”, thu hút cả trăm lao động, nhưng giờ đây, nghề đóng tàu ở thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Hà) đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Các cơ sở đóng, sửa chữa tàu tại đây không còn rộn ràng như xưa.

Khoảng hơn 10 năm trước là thời kỳ hưng thịnh của nghề đóng tàu khi cả 2 thôn có gần 15 xưởng lớn nhỏ, tạo công ăn việc làm cho cả trăm lao động. Hiện tại, chỉ còn 5 cơ sở đóng và nhận sửa chữa.
Khoảng hơn 10 năm trước là thời kỳ hưng thịnh của nghề đóng tàu khi cả 2 thôn có gần 15 xưởng lớn nhỏ, tạo công ăn việc làm cho cả trăm lao động. Hiện tại, chỉ còn 5 cơ sở đóng và nhận sửa chữa.
Là cơ sở hiếm hoi tại thôn Đông Hà 2 còn duy trì được đơn hàng đóng mới, song quy mô xưởng của ông Nguyễn Trung Đông giờ cũng đã thu hẹp đáng kể. Nhớ về thời kỳ hưng thịnh, ông Đông ngậm ngùi: &quot;Tôi theo nghề đóng tàu đã gần 30 năm nay. Trước đây, xưởng luôn duy trì từ 8-10 thợ lành nghề, đều đặn mỗi tháng xuất xưởng 1-2 con tàu công suất từ 90 - 350 CV. Hiện tại ở xưởng chỉ còn 2 nhân công duy trì công việc&quot;.

Là cơ sở hiếm hoi tại thôn Đông Hà 2 còn duy trì được đơn hàng đóng mới, song quy mô xưởng của ông Nguyễn Trung Đông giờ cũng đã thu hẹp đáng kể. Nhớ về thời kỳ hưng thịnh, ông Đông ngậm ngùi: "Tôi theo nghề đóng tàu đã gần 30 năm nay. Trước đây, xưởng luôn duy trì từ 8-10 thợ lành nghề, đều đặn mỗi tháng xuất xưởng 1-2 con tàu công suất từ 90 - 350 CV. Hiện tại ở xưởng chỉ còn 2 nhân công duy trì công việc".

bqbht_br_img-3655-copy.jpg
Lý giải về nguyên nhân nghề đóng tàu ngày càng trầm lắng, ông Đông chia sẻ: “Khoảng 4 năm trở lại đây, ngư dân đi biển bằng tàu gỗ đã ít đi mà thay vào đó là tàu vỏ thép nên lượng đơn đặt hàng đóng mới giảm hẳn. Các xưởng ở đây chủ yếu chỉ còn nhận sửa chữa nhỏ lẻ, cạo sơn, vá vỏ hoặc hoán cải công năng để duy trì hoạt động”.
bqbht_br_img-3582-copy.jpg
bqbht_br_img-3572-copy.jpg
bqbht_br_img-3593-copy.jpg
Cơ sở đóng tàu của ông Đông hiện chỉ có một đơn hàng đóng tàu mới, công nhân đang nỗ lực hoàn thiện để bàn giao cho khách.
bqbht_br_img-3584-copy.jpg
Những người thợ đóng tàu miệt mài, tỉ mẩn trong từng công đoạn.
bqbht_br_img-3662-copy.jpg
Không có đơn đặt hàng đóng tàu như xưởng của ông Đông, cơ sở của ông Nguyễn Công Tín chuyển sang nhận cải hoán, sửa chữa, sơn sửa định kỳ các tàu cá.
bqbht_br_img-3676-copy.jpg
Ông Tín chia sẻ: "Bây giờ ngư dân không còn mặn mà với việc đóng mới tàu gỗ nữa. Để duy trì xưởng và có thu nhập cho anh em, chúng tôi phải chuyển sang làm dịch vụ sửa chữa, hoán cải. Công việc này tuy nhỏ lẻ, thu nhập không bằng đóng mới nhưng có việc để làm chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn".
bqbht_br_img-3670-copy.jpg
Mỗi năm, cơ sở của ông Tín nhận sửa chữa cho gần 50 lượt tàu, chủ yếu là các lỗi nhỏ với tiền công từ 2 - 10 triệu đồng/tàu. Nhờ vậy mà cơ sở vẫn duy trì được công việc quanh năm, không phải đóng cửa tạm thời như các xưởng khác.
bqbht_br_img-3698-copy.jpg
Ông Tín trao đổi với ngư dân Trần Văn Dũng (xã Lộc Hà - bên trái) về các hư hỏng cần sửa chữa, cải tạo, đảm bảo những chuyến vươn khơi được an toàn.
bqbht_br_img-3615-copy.jpg
Được biết, nghề đóng tàu ở xã Thạch Hà đã có từ những năm 60 của thế kỷ trước và phát triển mạnh nhất trong những năm 2010-2017, nhất là ở thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2.
bqbht_br_img-3681-copy.jpg
Nói về nguyên nhân khiến nghề đóng tàu dần mai một, các cơ sở ở đây cho biết, ngư dân dần chuyển qua tàu vỏ thép nên các cơ sở không có nhiều đơn hàng mới. Ngoài ra, gỗ để đóng tàu chủ yếu là gỗ táu và săng lẻ ngày càng cạn kiệt khiến giá gỗ trở nên đắt đỏ, kéo theo giá tàu cũng tăng theo. Dù không còn thời hoàng kim đóng mới, các xưởng tàu trong thôn vẫn hi vọng có thể đều tay với công việc sửa chữa, cải hoán, tiếp tục là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng bà con ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi.
﻿bqbht_br_1500.jpg
bqbht_br_img-3685-copy.jpg
Ông Nguyễn Anh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà cho biết: "Làng nghề đóng tàu truyền thống tại địa phương đang đứng trước nguy cơ mai một do khan hiếm đơn hàng đóng mới và thiếu hụt lực lượng lao động trẻ kế cận. Địa phương thường xuyên động viên các cơ sở chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận nhằm tìm kiếm đơn hàng. Song song với đó, định hướng, khuyến khích người lao động linh hoạt chuyển đổi, kiêm nhiệm thêm các ngành nghề khác để ổn định thu nhập trong những giai đoạn thấp điểm của làng nghề."

Tin liên quan

Tags:

#Nghề đóng tàu #Nghề đóng tàu ở Hà Tĩnh #nghề truyền thống #Giữ nghề truyền thống #tàu cá #kiểm tra tàu cá #quản lý tàu cá

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Lao động việc làm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!