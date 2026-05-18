Đìu hiu làng nghề đóng tàu truyền thống ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không còn cảnh nhộn nhịp như thời hoàng kim, các xưởng đóng tàu truyền thống tại thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện đang phải đối mặt với cảnh đìu hiu.
Cơ sở đóng tàu của ông Đông hiện chỉ có một đơn hàng đóng tàu mới, công nhân đang nỗ lực hoàn thiện để bàn giao cho khách.
Ông Nguyễn Anh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà cho biết: "Làng nghề đóng tàu truyền thống tại địa phương đang đứng trước nguy cơ mai một do khan hiếm đơn hàng đóng mới và thiếu hụt lực lượng lao động trẻ kế cận. Địa phương thường xuyên động viên các cơ sở chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận nhằm tìm kiếm đơn hàng. Song song với đó, định hướng, khuyến khích người lao động linh hoạt chuyển đổi, kiêm nhiệm thêm các ngành nghề khác để ổn định thu nhập trong những giai đoạn thấp điểm của làng nghề."
