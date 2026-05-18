Đìu hiu làng nghề đóng tàu truyền thống ở Hà Tĩnh

Tài chính thị trường ngày 12/5: Hóa đơn mức nào thì nên đầu tư điện mặt trời? 12/05/2026 07:45 Dựa trên phân tích biểu giá điện sinh hoạt của EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra các khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ 11/05/2026 08:09 Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.

Tài chính thị trường ngày 11/5: Còn nhiều dư địa kéo giảm chênh lệch giá vàng 11/05/2026 07:40 Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới gần đây liên tục được thu hẹp, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt 11/05/2026 05:05 Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.

Chủ xe VinFast VF 7: Từ khi mua xe gần như chưa phải chi đồng nào 10/05/2026 11:36 Dù trả thẳng hay trả góp, người dùng Việt đều có thể tận dụng chính sách tài chính thiết thực từ VinFast để sở hữu xe điện VF 7 với mức giá và chi phí vận hành tối ưu.

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ, khai mở thị trường 1,47 tỷ dân 08/05/2026 16:57 Trong nỗ lực mở rộng hiện diện tại thị trường du lịch Ấn Độ, Vinpearl vừa thiết lập quan hệ hợp tác với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip – 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Từng bước "phủ sóng” xăng E10, đảm bảo lộ trình đề ra 08/05/2026 16:46 Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đang đẩy nhanh việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối, từng bước thay thế xăng khoáng theo chủ trương của Chính phủ.

Tài chính thị trường ngày 8/5: Lượng tiền gửi tại nhiều ngân hàng sụt giảm 08/05/2026 07:43 Nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm trong quý I/2026, trong khi dư nợ tín dụng tiếp tục tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Video ngắn: “Trợ thủ” đắc lực của hộ kinh doanh thời số 07/05/2026 15:33 Video ngắn trên mạng xã hội đang trở thành cầu nối hiệu quả, giúp nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, gia tăng doanh thu và từng bước khẳng định thương hiệu trong môi trường số.

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc? 07/05/2026 07:45 Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng tăng hơn 100 USD, dầu giảm mạnh 06/05/2026 21:23 Thông tin Mỹ và Iran gần tiến tới thỏa thuận chấm dứt chiến sự giúp giá vàng vượt 4.700 USD và dầu thô Mỹ về sát 90 USD tối 6/5.

Hà Tĩnh: Chưa phát hiện sản phẩm sữa a2 Platinum Premium thuộc lô bị thu hồi 06/05/2026 09:40 Thông tin sản phẩm sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ khiến người tiêu dùng lo lắng, tuy nhiên, tại thị trường Hà Tĩnh, hiện chưa phát hiện sản phẩm trong diện khuyến cáo.

Tài chính thị trường ngày 6/5: Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay 06/05/2026 07:40 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhất có thể, ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nền kinh tế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc 06/05/2026 06:25 Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.

Giá vàng giảm sâu, người dân Hà Tĩnh tranh thủ mua tích trữ 05/05/2026 10:53 Giá vàng hiện ở mức hơn 15 triệu đồng/chỉ, giảm gần 3 triệu đồng/chỉ so với đỉnh cuối tháng 1/2026. Nhiều người dân Hà Tĩnh tranh thủ thời điểm giá điều chỉnh để mua tích trữ.

Tài chính thị trường ngày 5/5: Giá dầu tăng vọt gần 6% khi Iran tấn công tàu và cảng dầu UAE 05/05/2026 07:49 Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu và hạ tầng năng lượng tại khu vực eo biển Hormuz. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 4/5: Doanh thu bán hàng online bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 04/05/2026 07:48 Pháp luật hiện hành đã quy định rõ ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân bán hàng online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ 03/05/2026 13:36 Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.

Sức mua tăng trong kỳ nghỉ lễ, “cú hích” cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh 03/05/2026 10:17 Sức mua tăng cao, thị trường sôi động trong 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày đã mang lại tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn, thúc đẩy ngành bán lẻ Hà Tĩnh phục hồi và tăng trưởng.

Siêu thị "tung" ưu đãi lớn, người dân thoải mái mua sắm trong dịp lễ 02/05/2026 15:48 Dịp lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng. Người dân có thể mua sắm được nhiều mặt hàng thiết yếu với “giá mềm”.

Vàng SJC "bốc hơi" 7 triệu đồng mỗi lượng trong tháng Tư 02/05/2026 12:51 Sáng 2/5, giá vàng SJC tiếp tục được duy trì mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng và tính chung cả tháng Tư, vàng SJC đã "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu 30/04/2026 07:45 Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng dầu giảm, hàng hóa bao giờ “hạ nhiệt” tương xứng? 30/04/2026 05:30 Mặc dù giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm song giá một số mặt hàng trên thị trường Hà Tĩnh vẫn neo cao, chưa được điều chỉnh tương xứng.

Bộ Công thương: Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận 30/04/2026 05:05 Bộ Công thương đánh giá, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều nước có chung đường biên giới như Thái Lan, Lào, Trung Quốc, dù thị trường tuần qua có nhiều biến động.

Tài chính thị trường ngày 29/4: Lo ngại nợ xấu tăng nếu lãi vay biến động quá nhanh 29/04/2026 07:48 Lãi suất huy động biến động mạnh thời gian qua đã tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời tiềm ẩn rủi ro gia tăng nợ xấu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Người dân "đến nóng mới lo", thợ điều hoà làm tới nửa đêm chưa hết việc 28/04/2026 15:00 Hà Tĩnh bắt đầu bước vào mùa hè, nhu cầu lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa vì thế tăng đột biến. Điều này khiến đội ngũ kỹ thuật rơi vào tình trạng “cháy sô”...

Thị trường đồ chống nóng cho xe ô tô – “tăng nhiệt” 28/04/2026 11:05 Bước vào mùa cao điểm nắng nóng khiến xu hướng thị trường phụ kiện chống nóng ô tô tại Hà Tĩnh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tài chính thị trường ngày 28/4: Người Việt chi hơn 1.650 tỷ mua sắm online mỗi ngày 28/04/2026 07:45 Mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng cho mua sắm online, cho thấy xu hướng tiêu dùng số đang tăng tốc mạnh mẽ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thúc đẩy trạm sạc xe điện: Khi “xanh” phải đi đôi với an toàn 28/04/2026 05:30 Xe điện là tâm điểm mới của thị trường phương tiện Hà Tĩnh hiện nay. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng ấy là bài toán về hạ tầng trạm sạc, đặc biệt tại các khu đô thị, chung cư.