Để bánh mì không thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm

Bánh mì từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày nhờ sự tiện lợi, giá cả phù hợp. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu nguyên liệu, điều kiện bảo quản và quy trình chế biến không được kiểm soát chặt chẽ.

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc nghi liên quan đến bánh mì liên tiếp xảy ra tại các địa phương trên cả nước. Cuối tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận và điều trị cho 67 bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tân Lập.

Tại Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cũng tiếp nhận 63 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại 2 cơ sở của tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu. Trước đó, ngày 27/3, một vụ ngộ độc bánh mì xảy ra tại xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk) khiến 86 người phải nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu bệnh phẩm và thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella, trong đó rau và dăm bông đều phát hiện nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân ngộ độc bánh mì điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Điểm chung của các vụ ngộ độc này là đều liên quan đến vi khuẩn Salmonella và Escherichia coli trong thực phẩm - những tác nhân dễ gây ngộ độc đường ruột nếu thực phẩm không được chế biến, bảo quản đúng quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì. Tuy vậy, với nhiều cơ sở kinh doanh từ cửa hàng cố định đến xe bán lưu động, tập trung quanh trường học, chợ dân sinh và khu dân cư, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Bánh mì sử dụng nhiều nguyên liệu chế biến sẵn như pa-tê, thịt, giò chả, rau sống, nước sốt…, nên chỉ cần một khâu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể tiềm ẩn rủi ro.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở kinh doanh bánh mì bảo đảm vệ sinh để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, nhiều điểm bán bánh mì hiện nay là xe lưu động hoặc quầy vỉa hè nên thực phẩm dễ tiếp xúc với khói bụi, côn trùng và môi trường ngoài trời. Trong khi đó, vì đây là món ăn phổ biến, giá thành không quá cao nên tiềm ẩn nguy cơ sử dụng nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc để giảm chi phí.

Do quy trình chế biến chủ yếu thủ công, bánh mì dễ phát sinh nguy cơ lây nhiễm chéo nếu không đảm bảo vệ sinh cá nhân, dụng cụ và khu vực bảo quản. Đối với các cơ sở sản xuất số lượng lớn, chỉ cần một công đoạn mất vệ sinh cũng có thể dẫn đến ngộ độc hàng loạt.

Bánh mì trở thành bữa ăn sáng quen thuộc của nhiều học sinh nhờ sự tiện lợi.

Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Cẩm Duệ) chia sẻ: “Trước đây tôi thường ăn bánh mì vào buổi sáng vì tiện, nhưng sau khi theo dõi các vụ ngộ độc, cảm thấy khá lo lắng. Hiện, tôi chỉ chọn những quán quen, có điều kiện chế biến sạch sẽ và hạn chế sử dụng các loại bánh mì có nhiều thực phẩm chế biến sẵn như pa-tê, thịt nguội hay nước sốt để lâu”.

Không chỉ người tiêu dùng thận trọng hơn trong lựa chọn thực phẩm, nhiều cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn cũng chủ động siết chặt quy trình chế biến, bảo quản nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Chị Hồ Thị Loan - chủ quầy bánh mì trên đường Nguyễn Biên (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Sau các vụ việc vừa qua, tôi chú ý hơn đến khâu bảo quản nguyên liệu. Thực phẩm được nhập từ nguồn quen, có hóa đơn rõ ràng, rau rửa sạch, dụng cụ chế biến vệ sinh thường xuyên. Làm ăn lâu dài thì phải đặt an toàn của khách lên hàng đầu”.

Tiệm bánh mì tại xã Cẩm Xuyên đông khách vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Thơ – Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Khi bị ngộ độc thực phẩm do bánh mì, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt hoặc mất nước. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người có bệnh nền, tình trạng có thể diễn tiến nặng nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường sau ăn, người dân không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí phù hợp”.

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các cơ sở kinh doanh cần chú trọng hơn đến điều kiện chế biến, bảo quản nguyên liệu, đặc biệt với các thực phẩm dễ hư hỏng trong thời tiết nắng nóng. Đồng thời, việc sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc, bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Các cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn Hà Tĩnh chú trọng hơn đến điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm sau hàng loạt vụ ngộ độc xảy ra tại nhiều địa phương.



Người dân khi lựa chọn bánh mì và các món ăn đường phố cần ưu tiên những cơ sở bảo đảm vệ sinh, có khu vực chế biến sạch sẽ, thực phẩm được che đậy cẩn thận và sử dụng trong ngày. Cần tránh sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi màu sắc hoặc mùi vị bất thường. Bên cạnh ý thức của người kinh doanh và người tiêu dùng, ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là tại khu vực cổng trường học, chợ dân sinh và các điểm bán hàng lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu chế biến hoặc bảo quản cũng có thể khiến món ăn quen thuộc trở thành nguồn gây ngộ độc cho nhiều người. Vì vậy, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm và siết chặt công tác quản lý là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì.