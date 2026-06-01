Xăng E10 bán đại trà trên toàn quốc từ hôm nay

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ hôm nay, toàn bộ xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng không chì đang lưu hành phổ biến như RON95-V, RON95-III sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây.

Cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Petrolimex triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25/5, trong khi PVOIL mở bán rộng rãi từ giữa tháng 5 tại hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Trụ bơm xăng E10 RON95 tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: PVOIL

Lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ 2018, Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc. Đến tháng 8/2025, E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.

Bộ Công Thương cho biết việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Hiện nay có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học, nhiều nước đã áp dụng E10 như nhiên liệu phổ biến.

Theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8/2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe. Nhiều hãng xe cũng xác nhận đa số các dòng xe hiện đại đang lưu hành có thể vận hành bình thường với E10 nếu được bảo dưỡng đúng khuyến cáo kỹ thuật.

Tuy vậy, cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày. Với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín.

"Nếu đủ bằng chứng để chứng minh lỗi do xăng E10 gây ra, đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm trước tiên, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu", Bộ Công Thương nêu.

Trước thời điểm chuyển đổi, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ phối trộn E5 và E10, đồng thời cung ứng đầy đủ sản lượng cam kết với doanh nghiệp phân phối.

Các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu được yêu cầu chủ động xây dựng phương án phối trộn, mua bán xăng sinh học, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để sẵn sàng phân phối E10 trên toàn hệ thống từ 1/6.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến tiêu thụ, chủ động nguồn hàng và "không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong mọi tình huống".

Trước đó, các Sở Công Thương địa phương được giao giám sát việc chuyển đổi hạ tầng, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ và xử lý các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình, găm hàng hoặc tự ý ngừng bán gây ảnh hưởng đến thị trường.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu ethanol E100 phục vụ phối trộn E10 hiện khoảng 100.000 m3 mỗi tháng. Trong đó khoảng 25.000 m3 được sản xuất trong nước, phần còn lại được nhập khẩu. Bộ cho biết năng lực phối trộn hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường.