Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Bộ Tài chính bỏ đề xuất yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo mới.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7 năm nay.

Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc yêu cầu các ngân hàng, tổ chức thanh toán có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Cơ quan này cho biết, theo quy định hiện hành các nhà băng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, Luật Quản lý thuế 2025 không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Ngoài ra, pháp luật về thanh toán cũng không quy định bên cung cấp dịch vụ thanh toán phải xác định, thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua hoặc sử dụng để thống kê, cung cấp cho cơ quan thuế.

Hiện các hệ thống thanh toán hiện xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các nhà băng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài "chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế" là không khả thi.

Giao dịch của khách hàng tại một nhà băng. Ảnh: Quỳnh Trần
Trước khi Luật quản lý thuế mới được ban hành vào cuối 2025, ngành thuế từng yêu cầu cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, theo Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019. Theo đó, các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch từng được ngân hàng cung cấp theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế. Việc này nhằm thanh, kiểm tra nghĩa vụ thuế phải nộp. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản của người nộp.

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
