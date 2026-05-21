Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, và vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON95 tăng 6,8% lên 139,8 USD, dầu diesel thêm 6,4% lên 155,3 USD.

Ở kỳ điều hành chiều nay, liên Bộ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Với xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 1.470 đồng lên 25.540 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 có giá mới 24.340 đồng.

Các mặt hàng dầu cũng tăng so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel thêm 1.540 đồng một lít, còn mazut 900 đồng một kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập vào Quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành từ cuối tháng 2 đến nay. Trong đó, RON 95-III tăng 12 lần, giảm 8 và giữ nguyên 2 kỳ. Tương tự, dầu diesel có 10 lần tăng, 10 lần giảm và 2 kỳ ổn định giá.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Từ cuối tháng 4, theo Thông tư 21, mặt hàng dầu hỏa đã được Bộ Công Thương bỏ ra khỏi danh mục công bố giá cơ sở bán lẻ xăng dầu do tỷ trọng rất nhỏ (0,1%) tổng lượng tiêu thụ.

Hiện tại, các loại thuế như bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục bằng 0 tới cuối tháng 6, theo Nghị quyết của Quốc hội. Thuế nhập khẩu xăng dầu cũng duy trì mức 0% tới hết 30/6, theo Nghị quyết của Chính phủ.

Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến ngày 15/5, Việt Nam nhập khẩu gần 4,33 triệu tấn xăng dầu các loại, tương ứng 4,55 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm hàng năng lượng này tăng mạnh 20,9%, trong khi giá trị tăng tới 85,7%. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu xăng đạt 1,05 tỷ USD, dầu diesel gần 2,46 tỷ USD, dầu mazut khoảng 119 triệu USD và nhiên liệu bay 927 triệu USD.